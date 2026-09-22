El alcalde Martínez rinde homenaje a sus siete antecesores democráticos en la Alcaldía de Palma: «Es un justo reconocimiento»

El alcalde Jaime Martínez rinde homenaje a sus siete antecesores democráticos en la Alcaldía de Palma: «Es un justo reconocimiento», ha afirmado el primer edil palmesano en un solemne acto que ha tenido lugar en el Castell de Bellver, que ha acogido este martes el acto de presentación de la galería de retratos de los alcaldes y alcaldesas que, en el transcurso de las sucesivas legislaturas, iniciadas a partir de la convocatoria electoral de 1979, han ocupado la presidencia de la Corporación municipal.

El acto ha estado presidido por el alcalde, Jaime Martínez, acompañado por miembros de la Corporación municipal, los alcaldes homenajeados; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, así como representantes de distintas instituciones y de la sociedad civil de las Illes Balears, y ex regidores y miembros de los equipos de gobierno municipales que se han sucedido al frente del Ayuntamiento desde 1979.

La galería reúne los retratos de Ramón Aguiló Munar, alcalde entre 1979 y 1991; Joan Fageda Aubert, alcalde entre 1991 y 2003; Catalina Cirer Adrover, alcaldesa entre 2003 y 2007; Aina Calvo Sastre, alcaldesa entre 2007 y 2011; Mateo Isern Estela, alcalde entre 2011 y 2015; José Hila Vargas, alcalde entre 2015 y 2017 y entre 2019 y 2023; y Antoni Noguera Ortega, alcalde entre 2017 y 2019.

A lo largo de su intervención, el alcalde de Palma ha destacado «el singular valor institucional del acto», que ha definido como «un justo y merecido homenaje de reconocimiento y gratitud a los alcaldes y alcaldesas que, en el transcurso de las sucesivas legislaturas, han ocupado la presidencia de la Corporación municipal».

En este sentido, Martínez ha señalado que «no podría entenderse la Palma de este primer tramo del siglo XXI sin su aportación, compromiso y generosidad» y ha subrayado que, desde 1979, quienes han asumido la Alcaldía han contribuido a consolidar la ciudad como un referente del Mediterráneo, de Europa y del mundo.

El alcalde también ha querido reconocer la aportación de los regidores y regidoras, cargos municipales, funcionarios, técnicos y profesionales que, a lo largo de casi medio siglo de historia democrática del Ayuntamiento de Palma, han trabajado al servicio de la ciudad.

Asimismo, ha agradecido a los seis artistas encargados de realizar los retratos su “reconocida valía artística” y la dedicación y el tiempo destinados a contribuir a este homenaje. En este sentido, ha destacado que las siete obras pasarán a formar parte del patrimonio de todos los palmesanos y de la colección artística y pictórica del Consistorio.

A lo largo de su intervención, el primer regidor ha repasado también la trayectoria de los siete alcaldes y alcaldesas que han presidido la Corporación municipal desde 1979, así como las principales actuaciones impulsadas durante sus respectivos mandatos. Un recorrido que, ha señalado, «pone de manifiesto la aportación de todos ellos al desarrollo y transformación de Palma” y permite constatar que la ciudad ha contado con alcaldes “honestos, con gran capacidad de trabajo, preocupados por los problemas de sus conciudadanos y con visión de futuro».

Finalmente, Martínez ha concluido reiterando su compromiso con la ciudad y con la responsabilidad que supone ejercer actualmente la Alcaldía de Palma. «Hoy nos corresponde a mí y a mi equipo llevar adelante la gestión y los proyectos necesarios para continuar el camino de modernización y mejora de la ciudad», ha afirmado.

En este sentido, ha subrayado la responsabilidad que implica «estar al frente de la administración más próxima a los ciudadanos y con mayor influencia en su vida cotidiana».