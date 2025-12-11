El Ayuntamiento del PP de Palma encarga retratos de los alcaldes democráticos: los dos primeros, del PSOE

El Ayuntamiento de Palma, gobernado por el PP y con el primer edil Jaime Martínez al frente, ha encargado retratos de todos los alcaldes democráticos de la capital balear y curiosamente los dos primeros serán los socialistas Aina Calvo (2007-2011) y José Hila (en dos periodos 2015-2017 y 2019-2023).

Por delante hay una larga lista que arranca con otro socialista como Ramón Aguiló (1979-1991), el primer alcalde del PP en Palma Joan Fageda (1991-2003), la también popular Catalina Cirer (2003-2007) y Mateo Isern (2011-2015) además del separatista Toni Noguera que fue alcalde dos años (2017-2019).

Siguiendo directrices de la Concejalía de Cultura que dirige el primer teniente de alcalde, Javier Bonet, el gobierno en minoría de los populares ha decidido proceder al encargo de los retratos de los primeros ediles de la época democrática.

Es la dirección general de Patrimonio e Interpretación de la Ciudad, a través de la Coordinación General de Turismo y Cultura, la que ha dado instrucciones para que el retrato responda a las expectativas del retratado y por consideración a los interesados, cada uno de los primeros ediles podrá decidir quién será el autor de su retrato.

Uno de los que ya ha elegido artista es el último primer edil socialista de Palma y hoy senador, José Hila, que se ha decantado por la artista Belén Escutia Llambías. El retrato será de óleo sobre lienzo son con unas medidas de 92×73 centímetros y costará 8.100 euros.

En el caso de la ex alcaldesa socialista, Aina Calvo, hoy secretaria de Estado de Seguridad en el Gobierno de Sánchez, la cosa ha sido por así decirlo un poco más sofisticada y su retrato será 1.800 euros más caro que el de Hila.

En concreto, el autor elegido por la socialista ha sido el artista Pep Girbent y, como recoge el expediente del contrato menor ya adjudicado por el Ayuntamiento de Palma, su elección obedece a la afinidad entre ambas personas y viene avalado además por «la impecable trayectoria profesional a nivel nacional e internacional del artista en el ámbito de la pintura figurativa y del retrato».

Nacido en el municipio de Sóller en 1969 del autor del retrato de Calvo se apunta que su obra pictórica es deudora de los grandes maestros del Barroco, así como de la tradición visual del cine, ámbitos en los que ha firmado interpretaciones magistrales.

Entre otros, réplicas exactas de complejas pinturas de Diego de Velázquez, como Las Hilanderas, o de la Venus del espejo de Tiziano, así como de los retratos intimistas del genial pintor holandés Vermeer de Delft.

A nivel del cine debemos señalar sus pinturas y dibujos en blanco y negro de fotogramas de escenas emblemáticas de películas de autores tan reputados como Jean-Luc Godard, François Trufaut, Wong Kar-Wai y Jim Jarmusch. Con un bastidor con las mismas medidas que el de Hila de 92×73 centímetros, la pintura al óleo sobre lienzo costará a los palmesanos 9.900 euros.