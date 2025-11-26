El Ayuntamiento de Palma eliminará el próximo verano 1.000 hamacas de las playas por la pérdida de arena

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado la licitación de la nueva concesión de playas para el periodo 2026-2029, que incluye la eliminación desde el próximo verano una vez se adjudique el contrato, de hasta 1.000 hamacas de las playas de la capital balear por la pérdida de arena y la retirada de un kiosko en la de Cala Major también debido al proceso de regresión de los arenales.

Así lo ha anunciado la teniente de alcalde y portavoz del Consistorio, Mercedes Celeste, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, celebrada este miércoles.

La adjudicación de este contrato se hará por distintos lotes que abarcan las diversas playas del término municipal y también se incluye la obligación de crear una aplicación con la que poder hacer las reservas de las hamacas, sombrillas o la contratación de servicios de alquiler de velomares, kayaks o tablas de paddle surf.

También regulará la instalación y retirada de elementos como las casetas de socorrismo, los puntos para facilitar la accesibilidad a las personas con movilidad reducida, la colocación y retirada de la posidonia o la limpieza de los arenales, entre otros aspectos.

Desde el gobierno municipal del PP que lidera el alcalde Jaime Martínez se ha defendido que la sensación de una mayor ocupación de las playas tras el fin de las restricciones por la pandemia Covid, se debía a que las concesiones de estos servicios estaban caducadas desde hace años, y era necesario actualizarlas dado que en las playas de Palma hay menos arena que hace 20 años y eso era lo que provocaba sensación de sobreocupación.

