SUSO33, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, pinta de azul la nueva etapa cultural de Club de Mar-Mallorca

Club de Mar-Mallorca abre una nueva etapa con una apuesta decidida por incorporar el arte y la cultura a la vida del club, junto a su tradicional actividad náutica y social. Lo hace con CLUBdemART, un proyecto concebido en colaboración con el artista SUSO33 (Madrid, 1973), que lleva varios años residiendo en la isla y siente un gran vínculo con ella, y con la presentación de Serie Azul Club de Mar-Mallorca, una nueva colección de la que tres piezas se expusieron durante la 30ª edición de la Nit de l’Art de Palma en 30 NITS 30, de la Galería Xavier Fiol.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Cultura, distinguió a SUSO33 en diciembre de 2025 con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la máxima distinción del Gobierno de España en este ámbito, que por primera vez en la historia se concedía en la categoría de arte urbano. Además, nominado al Premio Nacional de Artes Plásticas, figura indispensable del grafiti iconográfico y pionero del arte urbano en Europa desde 1984, está considerado el máximo exponente del live painting.

Serie Azul Club de Mar-Mallorca es el título con el que SUSO33 ha conceptualizado esta colección de lienzos teñidos de azul a petición del propio artista, que el club le ha cedido para que trabaje sobre ellos. Con este gesto, Club de Mar-Mallorca vincula su identidad visual a la producción artística de SUSO33 y convierte el color en hilo conductor entre obra y marca. Además, el club ha cedido al artista un espacio en sus instalaciones donde seguirá creando nuevas piezas de la serie.

De la calle al museo: cuatro décadas de arte en directo

SUSO33 ha hecho del live painting —la performance con la que crea sus obras en directo ante el público— un lenguaje propio, que ya ha llevado a cabo en varias ocasiones en Club de Mar-Mallorca. Su obra combina pintura de acción, arte urbano, muralismo, instalación, videoarte y performance; forma parte de colecciones como las del Museo Nacional Reina Sofía, CaixaForum, el Museo Thyssen-Bornemisza, Artium o el Bronx Museum de Nueva York, y ha viajado a museos y festivales de países como China, India, Italia, Alemania o México.

Comisario de exposiciones de proyección internacional, desde 1990 ha impulsado hitos como la primera muestra de arte urbano europeo auspiciada por la Comunidad Europea o la mayor exposición dedicada a Henry Chalfant, presentada en ciudades como Nueva York, París o São Paulo. Su proyecto curatorial más reciente, DUO: Beyond Two Visions, fue inaugurado en el STRAAT Museum de Ámsterdam por los Reyes de España y de los Países Bajos.

Una nueva etapa para Club de Mar-Mallorca

Con CLUBdemART y SUSO33 como punto de partida, Club de Mar-Mallorca busca consolidar un espacio propio dedicado al arte y la cultura, abierto a distintas disciplinas y lenguajes creativos.

El mural que el artista pintó en directo en el club constituye la primera pieza tangible de un proyecto que aspira a convertir al club en un punto de referencia del arte contemporáneo en la isla y que se irá desplegando de forma progresiva con nuevas iniciativas, sin perder de vista la identidad y la tradición que lo han definido.

Con esta apuesta, Club de Mar-Mallorca refuerza su voluntad de convertirse en un espacio vivo y abierto, donde el arte se suma a su tradicional actividad náutica y social.