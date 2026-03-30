El renovado Club de Mar abre sus pasarelas peatonales en el Paseo Marítimo de Palma ante 500 invitados

Residentes y turistas ya disponen desde este lunes de un acceso peatonal directo desde el Paseo Marítimo de Palma hasta la Estación de Cruceros. Más de 500 invitados han asistido a la inauguración de las pasarelas que ha dispuesto el remodelado Club de Mar y han sucumbido ante la calidad de la propuesta de las espectaculares nuevas instalaciones.

Un buen número de autoridades y empresarios tanto del mundo náutico como del ocio y de otros sectores han respondido a la cita convocada por el presidente del Club de Mar, Borja de la Rosa, que ha ejercido de anfitrión en la inauguración y activación de unas pasarelas que permiten ya el tránsito directo desde el Paseo Marítimo de Palma hasta la Estación de cruceros de la ciudad. Más de 500 invitados que, además, han podido contemplar con asombro la potencia de esta nueva oferta turística basada en el sector náutico, pero acompañada de una gran oferta de ocio.

De la Rosa, toda la junta directiva del Club de Mar con su director José Luis Arrom al frente, dos consellers del Govern balear, el presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, el alcalde de Palma y una de sus concejales han presidido el acto de inauguración.

El presidente del Club de Mar ha mostrado su satisfacción al anunciar: «La infraestructura que inauguramos hoy ha permitido algo histórico: eliminar las barreras físicas que históricamente han separado el recinto portuario del entorno. Podemos decir que esta parte de la ciudad y del puerto, tantos años ajenas la una a la otra, se recuperan recíprocamente».

De la Rosa ha celebrado el espíritu de colaboración pública y privada y ha mostrado su deseo de que esa colaboración se extienda en el tiempo. «Estoy convencido de que este espíritu de colaboración continuará guiando nuestras relaciones y que unidos contribuiremos al desarrollo de este gran proyecto que es el Club de Mar en Mallorca», ha asegurado.

Por su parte, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha afirmado que la puesta en marcha de las nuevas pasarelas peatonales «pone de manifiesto la voluntad del Paseo Marítimo de Palma, de sus empresarios y comerciantes, de sus vecinos y de cuantos forman parte de la historia de esta emblemática zona de mirar hacia el futuro y reivindicar este espacio como un eje neurálgico del comercio, el ocio, el deporte o la cultura, y en definitiva el tejido productivo y social de la capital de las Islas Baleares».

Frente al puerto de Palma y con unas vistas espectaculares a la bahía y a la Catedral se erige un imponente complejo de lujo que revitalizará el Paseo Marítimo: el Club de Mar. Este puerto deportivo, que lleva más de cinco años en obras, ya ha entrado en la recta final de su ambiciosa y profunda remodelación que muy pronto se podrá mostrar a la ciudadanía palmesana.

Formado por cuatro edificios, el nuevo Club de Mar acogerá en sus entrañas todo tipo de establecimientos y comercios que conformarán una gran oferta variada: restaurantes y cafeterías, heladerías, gimnasio, spa, piscinas, un club infantil, empresas de chárter de barcos, oficinas de brokers, joyerías, tiendas de ropa femenina y de baño, salas de conferencias, jardines, una discoteca…

Algunos de estos servicios estarán reservados exclusivamente para los socios del club, quienes tendrán sólo para ellos el piso de arriba del edificio principal. Es lo que se llamará la zona social.