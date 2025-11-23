El Club de Mar cuenta las horas para reabrir el día uno y revolucionar el Paseo Marítimo de Palma

Esta próxima semana finalizarán cinco años de obras para la profunda remodelación del emblemático Club de Mar, en el Paseo Marítimo de Palma. Estos días está inmerso en las habituales pruebas para llegar a tiempo al uno de diciembre, fecha determinada para reabrir el complejo náutico a sus más de 300 socios. La reapertura del Club de Mar culminará la reforma del Paseo Marítimo de Palma y supondrá un ‘antes y después» real en la zona más internacional de la ciudad.

Los más de 320 socios con que cuenta hoy el Club de Mar de Palma podrán volver a disfrutarlo, ya con sus actuales prestaciones, a partir del próximo lunes, uno de diciembre. Su CEO, José Luis Arrom, ha explicado a OKBALEARES que una parte de las instalaciones estarán «reservadas a estos socios. No queremos sobre pasar los 400».

La cifra de 200 empleados, entre personal propio, seguridad, mantenimiento y limpieza, da una idea de la envergadura de la nueva propuesta del Club de Mar.

Formado por cuatro edificios, el nuevo Club de Mar acogerá en sus entrañas todo tipo de establecimientos y comercios que conformarán una gran oferta variada: restaurantes y cafeterías, heladerías, gimnasio, spa, piscinas, un club infantil, empresas de chárter de barcos, oficinas de brokers, joyerías, tiendas de ropa femenina y de baño, salas de conferencias, jardines, una discoteca…

Algunos de estos servicios estarán reservados exclusivamente para los socios del club, quienes tendrán sólo para ellos el piso de arriba del edificio principal. Es lo que se llamará la zona social. La apertura para el público en general no llegará hasta el verano de 2026.

Por si fuera poco, las instalaciones también contarán con un gran parking de dos pisos con un total de 97 plazas tarifadas para todos sus clientes. En el mismo edificio, además, se ubicará la histórica discoteca Marsalada, que reabre sus puertas 14 años después con el mismo nombre.

En cuanto a la restauración, el Club de Mar busca crear una oferta gastronómica única con cuatro exclusivos restaurantes diferenciados entre sí. En primer lugar, el complejo contará con un restaurante principal que estará situado en un privilegiado espacio totalmente acristalado, aunque todavía no se ha decidido el operador.

El segundo restaurante, llamado Bar de la Marina, ya ha sido adjudicado al grupo Camper de Llorenç Fluxá, que ya tiene su local en la plaza Gomila de Palma con el restaurante Brutus. Contará con una amplia terraza de lujo con vistas al puerto y dispondrá de un servicio cafetería y desayunos. El tercero tampoco está decidido quién será su operador, aunque sí se pretende hacer una apuesta importante de mucha categoría. Se están barajando opciones pero cobra fuerza la cocina asiática.

Y aunque parezca extraño, el cuarto y último restaurante será la discoteca Marsalada. Y es que antes de convertirse en un local de copas hasta altas horas de la madrugada, el espacio será una brasería en la que los clientes podrán disfrutar de una amplia carta de carnes y pescados.