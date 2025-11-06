Así será el nuevo Club de Mar de Palma: discoteca, gimnasio, spa, restaurantes y tiendas de lujo…

Frente al puerto de Palma y con unas vistas espectaculares a la bahía y a la Catedral se erige un imponente complejo de lujo que revitalizará el Paseo Marítimo: el Club de Mar. Este puerto deportivo, que lleva más de cinco años en obras, ya ha entrado en la recta final de su ambiciosa y profunda remodelación que muy pronto se podrá mostrar a la ciudadanía palmesana.

Formado por cuatro edificios, el nuevo Club de Mar acogerá en sus entrañas todo tipo de establecimientos y comercios que conformarán una gran oferta variada: restaurantes y cafeterías, heladerías, gimnasio, spa, piscinas, un club infantil, empresas de chárter de barcos, oficinas de brokers, joyerías, tiendas de ropa femenina y de baño, salas de conferencias, jardines, una discoteca…

Algunos de estos servicios estarán reservados exclusivamente para los socios del club, quienes tendrán sólo para ellos el piso de arriba del edificio principal. Es lo que se llamará la zona social.

Acompañado por el director del complejo, José Luis Arrom, OKBALEARES se ha adentrado por todas las instalaciones de esta novedosa sede social con más de 2,8 kilómetros de recorrido a pie. En el interior predomina en muchas de sus lujosas salas, incluidos los baños, la decoración marinera, dando la sensación de estar en una embarcación de madera de los años 30.

El color verde es uno de los colores que más puede verse en el complejo gracias a los jardines que presenta la parte interior de unos edificios acristalados que destapan unas vistas privilegiadas al mar. Y por fuera, el verde también es protagonista gracias a la vegetación vertical recubre las fachadas de los cuatro edificios, tres de ellos interconectados entre sí mediante pasarelas.

Inauguración del Club de Mar

Por primera vez en la historia, el nuevo Club de Mar estará abierto al público general mediante una pasarela peatonal que conectará las renovadas instalaciones con el Paseo Marítimo. Este paseo principal se abrirá al público el 16 de noviembre, coincidiendo con la carrera popular que ha organizado la Autoridad Portuaria de Baleares (APB).

Por su parte, los socios del complejo tendrán que esperar hasta el 1 de diciembre para hacer uso de algunos de sus servicios, mientras que la gran inauguración del Club de Mar tendrá que esperar un poco más y se celebrará en junio o julio del 2026, todavía sin fecha oficial confirmada.

Por si fuera poco, las instalaciones también contarán con un gran parking de dos pisos con un total de 97 plazas tarifadas para todos sus clientes. En el mismo edificio, además, se ubicará la histórica discoteca Marsalada, que reabre sus puertas 14 años después con el mismo nombre.

¿Qué restaurantes habrá?

En cuanto a la restauración, el Club de Mar busca crear una oferta gastronómica única con cuatro exclusivos restaurantes diferenciados entre sí. En primer lugar, el complejo contará con un restaurante principal que estará situado en un privilegiado espacio totalmente acristalado, aunque todavía no se ha decidido el operador.

El segundo restaurante, llamado Bar de la Marina, ya ha sido adjudicado al grupo Camper de Llorenç Fluxá, que ya tiene su local en la plaza Gomila de Palma con el restaurante Brutus. Contará con una amplia terraza de lujo con vistas al puerto y dispondrá de un servicio cafetería y desayunos. El tercero tampoco está decidido quién será su operador, aunque sí se pretende hacer una apuesta importante de mucha categoría. Se están barajando opciones pero cobra fuerza la cocina asiática.

Y aunque parezca extraño, el cuarto y último restaurante será la discoteca Marsalada. Y es que antes de convertirse en un local de copas hasta altas horas de la madrugada, el espacio será una brasería en la que los clientes podrán disfrutar de una amplia carta de carnes y pescados.

Fotos: José Antonio Ramírez