El nuevo Paseo Marítimo de Palma acoge la I Carrera Solidaria Autoridad Portuaria de Baleares 2025,

La Autoridad Portuaria de Baleares invita a descubrir el nuevo Paseo Marítimo de Palma participando en la primera Carrera Solidaria APB. Un evento abierto a toda la ciudadanía, que se celebrará el domingo 16 de noviembre, para poder disfrutar de este espacio renovado, corriendo o caminando, acompañados de familiares y amigos.

La Carrera Solidaria APB nace con un triple propósito: acercar el nuevo Paseo Marítimo a la sociedad, fomentar la actividad física en un entorno que conecta puerto y ciudad, y apoyar una causa solidaria, informa la APB en un comunicado. En esta primera edición, todo lo recaudado se destinará íntegramente a Projecte Home Balears.

Habrá pruebas para todas las edades: carreras infantiles, un circuito de 10 kilómetros para los adultos, un recorrido de 4 kilómetros para todos los públicos y una caminata popular para quienes prefieran disfrutar sin prisas. Además, la plaza de Santo Domingo de la Calzada será el gran punto de encuentro, con actividades deportivas, animación, música en directo y una feria de expositores vinculados al deporte y la salud.

La inscripción es obligatoria y estará disponible hasta el 14 de noviembre en la web de Elitechip. Todas las personas inscritas recibirán de regalo una camiseta conmemorativa de la carrera. Además, se premiará a los tres primeros grupos (colegios, entidades o clubes) con mayor número de participantes.

SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE

FERIA DE EXPOSITORES

Diferentes entidades y organizaciones vinculadas al deporte, la salud y la solidaridad ofrecerán en diferentes tenderetes sus servicios y productos. La feria de expositores estará ubicada en la plaza de Santo Domingo de la Calzada del paseo Marítimo.

ACTIVIDADES LÚDICO-DEPORTIVAS

Todos los ciudadanos podrán participar en las actividades deportivas dirigidas, completamente gratuitas y ofertadas por entidades deportivas colaboradoras de este evento. También habrá actividades lúdicas para los más pequeños.

RECOGIDA DE DORSALES Y CAMISETAS

Los corredores, inscritos previamente en las carreras del domingo, tanto niños como adultos, tendrán que recoger su dorsal y su camiseta en la zona de “recogida de dorsales” el sábado, 15 de noviembre, en la plaza de Santo Domingo de la Calzada del paseo Marítimo de Palma.

DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE

FERIA DE EXPOSITORES (de 9 a 14:00h)

El domingo se podrá seguir disfrutando de los expositores.

IMPORTANTE: El domingo 16 de noviembre, día de las pruebas, no se podrán recoger los dorsales ni realizar nuevas inscripciones.

CALENTAMIENTO (de 9:30 a 9:50)

Monitores y monitoras dirigirán un calentamiento previo antes de la prueba.

CARRERA SOLIDARIA

• 10h. Salida prueba adultos, 10 km.

• 11h. Salida prueba III, 1400 m (de 12 a 13 años).

• 11:25h. Salida prueba II, 800 m (de 9 a 11 años).

• 11:30 h. Salida Prueba I, 400 m (de 5 a 8 años).

• 11:45h. Salida iniciación, 200 m (de 0 a 4 años, acompañados por los padres o tutores).

• 12h. Salida prueba adultos, 4km. y caminata popular.

PRUEBA PARA ADULTOS 10km y 4km (carreras competitivas)

• Esta carreras son solidarias y tendrán un precio de 10 euros por dorsal que irá destinado íntegramentea la entidad Projecte Home Balears.

• La edad mínima para participar es de 16 años en los 10 kms y 14 años en los 4 kms.

• Los dorsales y las camisetas deben recogerse en la plaza de Sant Domingo de la Calzada el sábado 15 de noviembre, a partir de las 10h y las 19h.

• El domingo no se realizarán inscripciones ni tampoco se entregarán dorsales ni camisetas.

• Se reservará un espacio en la salida para los participantes con diversidad funcional. Se indicará en el proceso de inscripción para coordinar el espacio a reservar.

• El recorrido será de 10 km. y 4 km., con salida y llegada en la plaza de Sant Domingo de la Calzada.

• Inscripciones disponibles en http://www.elitechip.net.

• Se dispondrá de avituallamiento líquido en la zona de post-meta.

• Al finalizar la carrera, cada participante recibirá una medalla conmemorativa y una pieza de fruta

PRUEBAS INFANTILES

• Son gratuitas, no competitivas; no hay cronometraje.

• Para niños y niñas de hasta 13 años.

• Inscripciones disponibles en http://www.elitechip.net.

• Los dorsales y las camisetas deben recogerse en la plaza de Sant Domingo de la Calzada el sábado 15 de noviembre, a partir de las 10h y las 19h.

• El domingo no se realizarán inscripciones ni tampoco se entregarán dorsales ni camisetas.

• Los recorridos serán adaptados a cada edad por dentro del Nuevo Paseo Marítimo de Palma. Habrá cinco pruebas y distancias para recorrer:

Prueba de iniciación: de 0 a 4 años 200 m acompañados de los padres o tutores.

Prueba I: de 5 a 8 años 400 m.

Prueba II: de 9 a 11 años 800 m

Prueba III: de 12 a 13 años 1400 m.

• Se dispondrá de avituallamiento líquido en la zona de post-meta.

• Al finalizar la carrera, cada participante recibirá una medalla y una pieza de fruta.

2.3 CAMINATA POPULAR 4km.

• Es gratuita, no competitiva; no hay cronometraje.

• Para todos, sin límite de edad.

• Inscripciones disponibles en http://www.elitechip.net.

• Los dorsales y las camisetas deben recogerse en la plaza de Sant Domingo de la Calzada el sábado 15 de noviembre, a partir de las 10h y las 19h.

• El domingo NO se realizarán inscripciones ni tampoco se entregarán dorsales ni camisetas.

• Se reservará un espacio en la salida para los participantes con diversidad funcional. Se indicará en el proceso de inscripción para coordinar el espacio a reservar.

• El recorrido será de 4 km. en un circuito con salida y llegada en la plaza de Santo Domingo de la Calzada

• Al finalizar la carrera, cada participante recibirá una medalla conmemorativa y una pieza de fruta.

• Se dispondrá de avituallamiento líquido en la zona de post-meta.

• Todos los menores de 18 años necesitarán la autorización de participación del padre/madre/tutor o tutora. y deberán introducir el correspondiente DNI, nombre y apellidos que confirme su autorización para continuar con la inscripción.