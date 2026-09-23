La pesadilla sin fin de las carreras ilegales en Can Valero: 600 conductores kamikazes identificados en lo que va de año

La Policía Local de Palma volvió a intervenir durante el pasado fin de semana en el polígono de Can Valero para frenar las concentraciones no autorizadas de vehículos y atajar carreras ilegales. La actuación se saldó con denuncias a seis conductores por cometer diversas infracciones graves y comportamiento temerario sobre el asfalto, confirmando que este enclave se ha consolidado como un punto negro de la capital balear donde el incivismo al volante y la inseguridad parecen no dar tregua.

Y es que este último operativo es solo el reflejo de una problemática recurrente en la zona, donde la Policía Local mantiene activa una campaña de control permanente. En el balance acumulado del año 2026, el cuerpo policial ha llevado a cabo un total de 52 intervenciones en el polígono de Can Valero. A lo largo de estos despliegues, los efectivos han sumado 597 personas identificadas y 249 vehículos controlados, de los cuales cinco tuvieron que ser retirados por la grúa al depósito municipal.

Durante el dispositivo del pasado fin de semana, los agentes detectaron múltiples maniobras de riesgo contrarias a la normativa vial. Además de las cinco sanciones interpuestas por conducción temeraria, se tramitaron tres denuncias por circular con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada, una por realizar aceleraciones innecesarias produciendo ruidos molestos y una última por carecer del seguro de responsabilidad civil obligatorio.

La magnitud del problema en Can Valero queda plasmada en la alta cifra de infracciones registradas en lo que va de periodo anual. En total, se han tramitado 120 denuncias ante la Dirección General de Tráfico (DGT) y 76 por incumplimientos de la normativa de circulación, además de haberse instruido un informe con diligencias penales. En materia de seguridad ciudadana y convivencia, los agentes han levantado 19 actas por consumo de alcohol en la vía pública (botellón), seis por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes y han elaborado cuatro informes administrativos.

Ante esta situación continuada, la Policía Local de Palma mantendrá la presencia policial preventiva y los dispositivos específicos en los polígonos industriales y principales vías del municipio, con el objetivo de controlar este tipo de concentraciones de vehículos y velar tanto por la seguridad vial como por el descanso vecinal.