‘Fast and Furious’ en Mallorca: las carreras ilegales convierten un polígono de Palma en un circuito clandestino

Las carreras ilegales de coches han vuelto a sacudir las noches de Palma. El pasado miércoles, el polígono industrial de Son Morro se convirtió en un circuito clandestino donde la velocidad, el rugido de los motores y la imprudencia son los tristes protagonistas. Durante toda una jornada nocturna, sus avenidas se convirtieron en un peligroso escenario de maniobras temerarias que ponen en jaque la seguridad vial de la zona.

El epicentro de este último episodio se situó concretamente en la calle de Ca Na Vinagre. Por esta vía, numerosos vehículos circularon de forma repetida a velocidades extremas. Sin embargo, los participantes no contaban con la presencia de un testigo que, teléfono móvil en mano, inmortalizó la escena y dejó al descubierto la gravedad de lo sucedido.

En las imágenes grabadas se aprecia con total claridad cómo un turismo, en concreto un Mercedes AMG Clase A, devora el asfalto a toda velocidad. El conductor hace caso omiso a los límites fijados para la vía y a las normas de circulación más básicas. La gravedad de la situación se acentúa al recordar que este polígono registra accidentes de tráfico de forma habitual. De hecho, el día anterior a esta carrera clandestina, esa misma calle fue escenario de un siniestro vial.

Este suceso no es un hecho aislado. En los últimos meses, la isla de Mallorca se ha consolidado como un punto recurrente para la celebración de carreras ilegales y concentraciones de vehículos, citas que se intensifican durante los fines de semana y las vísperas de festivos.

Polígonos como Can Valero, Son Rossinyol y Son Castelló encabezan la lista de ubicaciones elegidas para estas quedadas. El material audiovisual grabado en estas citas refleja una asistencia masiva, tanto de participantes como de espectadores, en un entorno donde la ausencia total de medidas de seguridad eleva al máximo el riesgo de tragedia.

La convivencia en estas áreas se ha vuelto insostenible. Los vecinos y trabajadores denuncian el ruido ensordecedor de los motores, el denso humo provocado por los quemados de rueda y la constante amenaza nocturna que se repite casi cada semana.

El patrón es siempre el mismo: a partir de las 23:00 horas, grupos de jóvenes se congregan en calles con escasa iluminación y rodeadas de naves industriales cerradas. Allí alinean sus coches para competir mientras decenas de personas observan y graban con sus teléfonos, creando una atmósfera de altísimo riesgo donde cualquier fallo humano puede terminar en una auténtica desgracia.