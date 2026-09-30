Borracho y haciendo zigzags con el neumático reventado: la peligrosa locura de un conductor francés en plena Vía de Cintura de Palma
El investigado, de 38 años, multiplicó casi por cuatro la tasa de alcohol permitida tras recorrer varios kilómetros en llanta
Una persecución ciudadana, un neumático destrozado echando humo y un conductor que rozaba el coma etílico. La Policía Local de Palma ha abierto diligencias contra un hombre de nacionalidad francesa y 38 años de edad tras ser interceptado en plena Vía de Cintura (Ma-20) haciendo zigzags, con una rueda reventada y desprendiendo un denso e intenso olor a plástico quemado.
Todo comenzó a las 18:13 horas, cuando una llamada de alerta entró en la Base del 092. Un conductor informaba de una escena surrealista a la altura de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), en la carretera de Valldemossa: un coche avanzaba de forma extremadamente peligrosa y en un estado mecánico lamentable.
Consciente del peligro inminente, el testigo intentó hacerle señas al conductor para que se detuviera. Al ver que este ignoraba por completo sus avisos, decidió adelantarle y cortarle el paso para obligarle a frenar. Al bajarse de su vehículo, el ciudadano se encontró con un hombre con síntomas evidentes de ebriaguez y le instó a no seguir al volante. Lejos de recapacitar, el investigado ignoró la advertencia, orinó en plena vía pública y volvió a arrancar el motor, incorporándose a la autopista Ma-20 desde la rotonda de Ocimax en dirección a s’Arenal.
A partir de ese momento, el subinspector responsable del turno de tarde mantuvo una comunicación telefónica constante con el testigo, quien fue rastreando e informando de la ubicación del sospechoso en tiempo real. Gracias a este seguimiento clave, a las 18:50 horas una dotación policial logró dar el alto al turismo en el carril derecho de la Ma-20, cerca de Ocimax, mientras avanzaba a duras penas con el neumático delantero completamente destrozado.
Al abordar al conductor, los agentes confirmaron de inmediato que mostraba signos claros de haber ingerido alcohol. La prueba de etilometría no dejó lugar a dudas: arrojó un resultado de 0,98 mg/l de aire espirado. Esta cifra casi cuadruplica el límite administrativo permitido y supera ampliamente el umbral penal.
Ante la gravedad de los hechos, las fuerzas de seguridad informaron al individuo de su condición de investigado no detenido por un presunto delito contra la seguridad vial. La grúa municipal retiró el vehículo implicado para trasladarlo al depósito de la Riera, mientras que las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.