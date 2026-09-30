Quién es Zhanna Red, la nueva ilusión de Miguel Bernardeau: su edad, de dónde es y a qué se dedica

Miguel Bernardeau atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida, tanto en el terreno profesional como en el personal. El actor, que se encuentra en plena promoción de La Bola Negra, la nueva película de Los Javis que se ha convertido en la candidata española para los Oscar, ha vuelto a ocupar el foco de la crónica social después de ser fotografiado junto a una joven con la que, según las últimas informaciones, mantiene una relación sentimental. Se trata de Zhanna Red, una modelo y creadora de contenido de origen letón que hasta ahora era prácticamente desconocida para el público español. Las imágenes publicadas por muestran a ambos saliendo de la casa de los padres del intérprete, Ana Duato y Miguel Ángel Bernardeau, después de participar en una comida familiar. Una escena que ha permitido conocer algunos detalles de una relación que parece estar más consolidada de lo que se podía pensar inicialmente.

La identidad de la joven ha sido desvelada después de que Jorge Borrajo, avanzase en televisión las fotografías que protagonizan la portada de la revista Semana este miércoles. Según explicó, se trata de una joven de 27 años que está a punto de cumplir los 28, nacida en Riga, Letonia, aunque su vida transcurre actualmente lejos de su país de origen. Zhanna Red estaría afincada entre Canadá y Estados Unidos, concretamente entre Montreal y Nueva York, lo que explicaría también que hasta ahora su nombre no hubiese trascendido en España. De momento, no se conoce públicamente cómo se conocieron ella y Miguel Bernardeau ni cuándo comenzó exactamente su relación, pero sí han aparecido varias pistas que apuntan a que no se trataría de un romance recién iniciado. Además de haber sido vistos juntos en Madrid, la joven ya habría tenido contacto con el entorno más cercano del actor y habría compartido una comida con sus padres, un paso especialmente significativo teniendo en cuenta la discreción con la que Bernardeau suele proteger su vida privada.

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Zhanna Red, una modelo con carrera internacional

Aunque en España su nombre ha saltado ahora a la actualidad por su relación con Miguel Bernardeau, Zhanna Red ya contaba con una trayectoria propia en el mundo de la moda y las redes sociales. Su nombre completo es Zhanna Redneva y profesionalmente ha construido un perfil a medio camino entre la modelo tradicional y la creadora de contenido. Su carrera está vinculada a campañas de moda, belleza y publicidad, mientras que en paralelo ha conseguido reunir una importante comunidad en plataformas como Instagram y TikTok, donde comparte contenidos relacionados principalmente con moda, belleza, viajes, modelaje y estilo de vida. Su popularidad en redes comenzó a crecer especialmente durante la pandemia, cuando sus vídeos relacionados con las pasarelas y el mundo de la moda empezaron a ganar repercusión y le permitieron construir una audiencia internacional.

La propia Zhanna ha explicado en diferentes ocasiones cómo las redes sociales terminaron convirtiéndose en una herramienta fundamental para impulsar su carrera. En 2021 ya había conseguido reunir alrededor de 250.000 seguidores entre Instagram y TikTok en menos de un año, gracias en buena medida a sus vídeos sobre modelaje, moda y belleza. Posteriormente, su comunidad siguió creciendo y llegó a superar los 300.000 seguidores en TikTok. Uno de los formatos que más popularidad le proporcionó fueron precisamente sus vídeos relacionados con las pasarelas, un contenido que terminó haciéndose viral y que ayudó a que su perfil digital trascendiese más allá de las redes. Su trayectoria ha ido creciendo desde entonces hasta permitirle trabajar con importantes firmas internacionales. En junio de 2026, durante su participación en el pódcast Money Buys Happiness, la propia modelo habló de ese recorrido profesional y de cómo había pasado de grabar vídeos en su habitación a trabajar con firmas como Dior, Fendi y YSL, además de acudir a diferentes semanas de la moda.

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Pero Zhanna Red no es únicamente una influencer. Antes de convertirse en una creadora de contenido con cientos de miles de seguidores ya trabajaba profesionalmente como modelo, y algunas de sus campañas aparecen acreditadas con su nombre completo, Zhanna Redneva. Entre ellas figura una producción relacionada con la moda nupcial para Romona Keveza, mientras que también mantiene un portfolio dentro del circuito profesional de modelos. Esa combinación entre el trabajo delante de las cámaras y su faceta como creadora digital se ha convertido precisamente en una de las principales características de su perfil. En Instagram, donde utiliza el apellido abreviado Red, su contenido está muy relacionado con las tendencias, las firmas de moda, la belleza, los viajes y diferentes colaboraciones comerciales, mientras que TikTok le ha permitido desarrollar una relación más directa con su audiencia y mostrar una faceta más personal y desenfadada.

Una relación que parece ir más allá de una simple ilusión

El romance con Miguel Bernardeau ha salido a la luz precisamente cuando el actor se encuentra en uno de los momentos más importantes de su trayectoria. Después de su ruptura con Aitana Ocaña en diciembre de 2022, tras cuatro años de relación, el intérprete ha mantenido una actitud especialmente discreta respecto a su vida sentimental. Desde entonces se le ha relacionado puntualmente con diferentes mujeres, aunque ninguna de esas historias llegó a consolidarse públicamente. Ahora, las imágenes junto a Zhanna Red ofrecen una fotografía muy diferente. La pareja ha sido vista junta en Madrid disfrutando de una cita en La Latina, donde entraron en un restaurante y comieron juntos con absoluta normalidad, mostrándose cariñosos y sin intentar esconderse de las miradas de quienes se encontraban en el local.

A esto se suma el detalle que más ha llamado la atención: Zhanna ya habría compartido una comida familiar con los padres de Miguel Bernardeau. Las fotografías de Semana muestran a la pareja saliendo de la vivienda familiar con las sobras de la comida, él con una bolsa y ella con un plato envuelto en papel film. Una escena completamente cotidiana que, sin embargo, se ha convertido en una de las principales pistas sobre el momento que atraviesa la relación.

Todo ocurre, además, mientras Miguel Bernardeau disfruta del éxito de La Bola Negra. El actor ha reconocido sentirse especialmente orgulloso de formar parte de la película de Los Javis y ha preferido mantener los pies en el suelo ante su candidatura española a los Oscar. «Yo no doy nada por sentado», ha asegurado recientemente, consciente de que todavía queda camino por recorrer hasta conocer las candidaturas definitivas. En paralelo, su vida personal parece haber encontrado también un nuevo capítulo después de varios años alejado de los grandes titulares sentimentales. Y la protagonista de esta nueva historia es Zhanna Red, una modelo e influencer letona de 27 años, con experiencia en firmas internacionales y una importante presencia en redes sociales, que ha pasado en cuestión de días de ser una desconocida para el público español a convertirse en el nuevo nombre relacionado con la vida sentimental del actor.