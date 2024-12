Miguel Bernardeau se sincera sobre su relación con Aitana tras su reencuentro en Valencia

Durante los últimos años, una de las rupturas más sonadas del panorama nacional ha sido la de Miguel Bernardeau y Aitana. La pareja siempre presumió su amor en redes sociales, sin importar convertirse en el foco de los medios de comunicación. Pero, tras cuatro años juntos, a finales del pasado año 2022 ambos decidieron ponerle punto final a su historia de amor. Una separación que coincidió con el lanzamiento de la serie La última, uno de sus proyectos audiovisuales en común. Tras ello, el cantante Sebastián Yatra llegó a la vida de la catalana. Un nuevo romance para la joven que la alejó por completo de su vínculo con el actor.

A pesar de no estar juntos, Miguel Bernardeau y Aitana han continuado siguiéndose en redes sociales. Eso sí, aunque no se dan ‘me gusta’ a sus publicaciones, han querido demostrarle al mundo que siguen manteniendo una relación cordial. Pero, durante las últimas semanas, el nombre de ambos artistas ha vuelto a protagonizar los titulares de los principales medios de comunicación. ¿El motivo? Fueron vistos juntos en una de las zonas más afectadas de Valencia por la DANA. Un reencuentro con el que no dejaron indiferente a nadie.

La tragedia provocada por la DANA ha originado que numerosas personas de todo el país presenten su ayuda a los damnificados. Las celebridades no han sido menos y, en el caso de Miguel Bernardeau, el motivo era bastante personal. Como buen valenciano, el actor no dudó ni un segundo en presentarse en la ciudad para ayudar en todo lo posible.

Un gesto que realizó en compañía de su madre, la actriz Ana Duato. Pero, casualmente, otro de los rostros que andaba cerca era el de Aitana. Los artistas se instalaron allí durante siete días y lo hicieron para colaborar con la organización del chef José Andrés. Fue así como comenzaron a salir a la luz imágenes de la catalana ayudando a llevar comida a los afectados. Todo ello sumado al trabajo del actor y de su padre.

Pero, aunque ambas estrellas estuvieron en el mismo lugar durante los mismos días, no se supo si compartieron algún tipo de contacto. Al respecto Pedro Jota, colaborador de En todas las salsas el programa de Mtmad, reveló ciertos detalles. «Me cuentan que parecían una familia. No digo que hayan vuelto ni que se produzca un acercamiento amoroso, pero sí que tienen muy buena relación», dijo.

Recientemente, Miguel Bernardeau regresó a la capital española con el objetivo de retomar su agenda laboral y presentarse en el preestreno de Salta Conmigo. De esta manera, el actor tuvo la oportunidad de hablar un poco con diversos medios de comunicación. Un encuentro donde le confesó a los compañeros de Europa Press que estaba «muy contento» de estar nominado.

Asimismo, y respecto a su viaje a Valencia, el actor se sinceró: «Ha sido muy bonito y muy duro estar allí. Tengo familia, amigos, he ido desde pequeño, he pasado muchos veranos y conozco a mucha gente. He ido a ayudar a mis amigos, a mi familia y a mi gente. Valencia no se puede olvidar, pero olvidar no solo es colgar un story», dijo.

Miguel Bernardeau se sincera sobre su relación con Aitana, su ex pareja

Lejos de quedar ahí, el reportero de la agencia anteriormente citada le contó que había sido visto en la misma zona que Aitana, su ex pareja. Por ello, quiso saber cómo era la relación de ambos actualmente. Eso sí, el actor fue directo al grano. «Todo muy bien, gracias», dijo a modo de conclusión.

Tanto Aitana como Miguel Bernardeau han dejado patente que no van a hablar nada sobre el otro. Los jóvenes quieren dejar claro que mantienen una relación de respeto y cordialidad. Por ello, y a los rumores que señalaban que se habían dado una segunda oportunidad como pareja, podría decirse que nada más lejos de la realidad.