Miguel Bernardeau presenta ‘La bola negra’ en San Sebastián: «Álvaro es un grandísimo descubrimiento como actor»

Miguel Bernardeau ha llegado al Festival de San Sebastián dispuesto a hablar de cine, de su trabajo y de los nuevos retos que afronta en su carrera. Pero había una pregunta que no estaba dispuesto a responder. El actor acudió a la fiesta de Armani en el marco del certamen cinematográfico y atendió a COOL con motivo de uno de los momentos profesionales más importantes de su trayectoria: la presentación de La bola negra. Una conversación en la que hubo espacio para hablar de su exigencia, del peso de su apellido y de sus compañeros de reparto, pero también para una cuestión inevitable en torno a su vida personal.

En las últimas semanas, el nombre de Aitana ha vuelto a aparecer ligado al del actor después de que la cantante haya dejado de seguirle en redes sociales. Un gesto que no ha pasado inadvertido para sus seguidores, especialmente porque Bernardeau continúa siguiendo a su expareja. Preguntado directamente por COOL por esta decisión de la artista, el actor ha reaccionado visiblemente incómodo y ha cerrado la puerta a cualquier comentario.

La reacción de Miguel Bernardeau

«No voy a hablar de esto. Perdona», ha respondido cuando se le ha preguntado por el unfollow de Aitana. Una contestación breve y tajante con la que ha evitado entrar en detalles sobre la situación sentimental que ambos protagonizaron durante años –y que ellos mismos compartieron, tanto en redes como en una película que protagonizaron juntos poco antes de romper–.

La relación entre Bernardeau y Aitana terminó hace ya tiempo, después de varios años juntos y de convertirse en una de las parejas más mediáticas de su generación. Desde entonces, ambos han mantenido caminos profesionales separados y han tratado de preservar su intimidad. Ahora, el movimiento en redes sociales ha vuelto a despertar el interés sobre una historia que parecía definitivamente aparcada.

Más cómodo se ha mostrado el actor al hablar de su profesión. Sobre La bola negra, uno de sus grandes proyectos actuales, Bernardeau ha puesto en valor el trabajo realizado junto a sus compañeros. Apenas he coincidido con Penélope Cruz. Estoy con Guitarrica, con Álvaro todo el rato, que es un grandísimo descubrimiento como actor y, bueno, espero que te guste. A ver el trabajo que hemos hecho», ha explicado.

También ha hablado de la autoexigencia que acompaña a quienes, como él, pertenecen a una familia conocida. Hijo de la actriz Ana Duato, Bernardeau reconoce que el apellido puede pesar, aunque no considera que sea necesariamente el origen de su exigencia. «Puede ser que inconscientemente sí. Yo soy muy autoexigente, pero no sé si viene de ahí. Creo que ha llegado un punto. Ahora que lo hago más por mí, quizás me autoexija más», ha asegurado.

Una evolución personal y profesional que parece marcar su presente: menos pendiente de las expectativas ajenas y más centrado en su propio camino. Al menos ante las preguntas sobre Aitana; sin embargo, Bernardeau ha dejado claro que hay una parcela de su vida que prefiere mantener fuera de los focos: su relación con su ex.