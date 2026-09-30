Palma 2030: adjudicada la redacción del proyecto urbanístico estrella de la legislatura, la reurbanización de la Plaza Mayor a la UTE Barceló-Balanzó Arquitectes SLP & SCOB Arquitectura i Paisatge SLP.

El contrato para la redacción del proyecto integral de obra que desarrollará el anteproyecto Ágora, destinado a la transformación de la Plaza Mayor, sus plantas inferiores y su entorno, incluye también la dirección facultativa de las obras; cuenta con un importe de 1.451.637 euros, IVA incluido, financiado parcialmente con fondos ITS.

La duración prevista de dicho contrato es de 46 meses. Con esta adjudicación, el Ayuntamiento de Palma da un nuevo paso para hacer realidad la transformación de este espacio estratégico y representativo de la ciudad, con el objetivo de recuperar el protagonismo de la plaza Major dentro de la vida urbana y reforzar su conexión con otros espacios del centro de Palma.

Cabe recordar que, para la recuperación de este espacio, el Consistorio convocó un concurso de ideas del que resultó ganador el equipo que ahora ha resultado adjudicatario del contrato para desarrollar el proyecto integral.

Una de las principales actuaciones contempladas en su anteproyecto Ágora es la recuperación de las galerías subterráneas de la Plaza Mayor, que dejarán de ser un espacio cerrado para convertirse en un gran atrio abierto e integrado en el conjunto de la plaza, destinado a acoger actividades culturales y comerciales.

La propuesta contempla asimismo mejorar la conexión entre la Plaza Mayor y la Rambla, mediante una secuencia de espacios que permita resolver el desnivel existente entre ambos puntos y mejorar tanto la continuidad urbana como la accesibilidad.

La ambiciosa reforma de la Plaza Mayor de Palma abrirá espacios socioculturales a diferentes niveles, levantará una columnata con miradores en la entrada desde la Rambla e incluirá hasta un anfiteatro.

Además, se conservarán e integrarán elementos patrimoniales, caso de la Rambla, la costa del Teatre Principal, el túnel y el refugio antiaéreo, a los que se les tratará de «dar la importancia que tienen» en pleno corazón del centro histórico de la capital balear.

También se contempla la peatonalización del final de la Rambla y la creación de unos accesos subterráneos al parking. La intención municipal es dar continuidad a una plataforma única peatonal, que conecte Ramblas y la calle Unió con la plaza del Mercat, para que sea un nuevo espacio de ámbito cultural al unirse con el Teatro Principal y el CaixaFòrum.

En este punto, se empezaría el ascenso a la Plaza Mayor a través de escaleras, ascensor panorámico o unas rampas en el lateral izquierdo. Delante de la fachada de los edificios que dan acceso a la plaza, se ha proyectado una columnata con miradores en distintas alturas.

Toda esta intervención se hará, además, respetando la esencia y la identidad original de la Plaza Mayor, recuperando este espacio para la ciudadanía y reforzando su papel como punto de encuentro en el centro de Palma.

La reforma permitirá también la implantación en esta zona del Centro de Interpretación de la Ciudad, que actuará como núcleo central de la red de espacios, expositivos que está impulsando el Ayuntamiento de Palma junto a Can Serra y las Torres des Temple..