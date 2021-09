Las galerías comerciales de la plaza Mayor seguirán en ruina. Dos años después de comunicar y proceder a su cierre, el mayor espacio comercial minorista del centro de Palma, continúa cerrado a cal y canto, sin proyecto de futuro y en una avanzada situación de degradación que aumenta día a día.

Su futuro tendrá que esperar, ante la pasividad lacerante del gobierno de coalición de socialistas, nacionalistas de Més y populistas de Unidas Podemos (UP) que dejaron caducar la concesión administrativa sin ofrecer alternativa alguna a unas galerías comerciales en la ruina.

Por ahora, continúan sin tener proyecto alguno sobre la mesa para este subterráneo comercial, buque insignia del pequeño comercio desde hace más de medio siglo. Y pintan bastos para el castigado pequeño comercio palmesano interesado en la explotación del casi centenar de locales, entre concesiones y privados, que alberga este ya fantasmal espacio, mientras las nuevas grandes superficies continúan acaparando cotas de mercado.

La legislatura parece agotada, a la hora de hacer fructificar cualquier proyecto, si tenemos en cuenta la falta de ideas del gobierno municipal de coalición, que abandera el alcalde socialista José Hila, más interesado en su cierre que en su revitalización.

Ya a finales del pasado año culminó un proceso participativo en el que entidades, vecinos y profesionales pudieron expresar su opinión sobre el futuro del mismo. Fue el departamento de Participación Ciudadana, liderado por el podemita Alberto Jarabo, el que recopiló las propuestas. Pero lejos de decidir sobre las mismas, en enero las remitió a la Concejalía de Urbanismo y Modelo de Ciudad, en manos de sus socios de gobierno independentistas, Més per Mallorca.

Desde hace nueve meses todas esas ideas están en un archivo guardando el sueño de los justos. Y no parece que se vayan a tramitar con celeridad, si nos atenemos a los planes de este departamento que lidera la concejala nacionalista Neus Truyol.

Fuentes de esta concejalía apuntaban ayer que el proceso administrativo no es flor de un día para desesperación de vecinos y comerciantes.

De hecho, según subrayan estas mismas fuentes, en estos momentos, Modelo de Ciudad, «está preparando los pliegos para hacer el concurso de ideas derivado del proceso de participación que se realizó a finales del año pasado».

Es decir, otro concurso de ideas, el segundo en dos años. En concreto se trataría de «la segunda fase de este proyecto en base a los usos identificados como prioritarios y asumidos desde el Ayuntamiento». Por ello, remarcaban, «será a partir de aquí, cuando se podrá definir el tipo de

intervención arquitectónica, como se rehabilitan los espacios, etcétera».

Y para no dejar lugar a posibles equívocos avanzaban: «El proceso se espera que se pueda iniciar en los próximos meses», sin ofrecer fecha alguna dos años después de cerrar este emblemático espacio comercial municipal.

Una parsimonia notable que da a entender la falta de ideas del gobierno de Palma para favorecer unas galerías comerciales en ruina tirando adelante un proyecto clave para el pequeño comercio palmesano. Desde la asociación de comerciantes de la plaza Mayor, su portavoz y presidente, Andrés Isern, fue tajante respecto a este panorama.

«Tomadura de pelo»

«Es una total tomadura de pelo. Ni tienen proyecto alguno, ni lo han tenido nunca. Solo querían cerrar y ahora no saben lo que hacer porque no tienen nada que ofrecer ni presupuesto para hacer nada». Al respecto recuerda que ese concurso de aportaciones «lo hicieron hace año y pico. No tiene sentido seguir demorando las cosas, pero no saben qué hacer».

Los únicos que han presentado un proyecto de usos de este espacio ha sido la propia asociación de comerciantes de la zona que hace año y medio hizo público un anteproyecto para habilitar la zona como espacio gastronómico de cocina mallorquina, cosa que al parecer no fue del agrado del gobierno municipal.

«El gobierno municipal sólo habla de crear allí un ambiguo espacio cultural pero sin definir nada de nada. Nunca han dicho nada claro, ni hemos tampoco sabido más sobre su supuesto proyecto». Lo único cierto es que el próximo gobierno municipal ya tiene tareas pendientes tras las elecciones de mayo de 2023.