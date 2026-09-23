Sueños de libertad, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 22 de septiembre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 653 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Tasio se queda completamente descolocado y sin palabras al recibir una carta de Carmen. Pero no todo queda ahí, puesto que la ausencia de este ha empezado a generar ciertos problemas en la fábrica.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la ocasión de ver cómo Beatriz no tiene reparos a la hora de aprovechar la ocasión que se le ha presentado para lanzar un órdago a Gabriel. Todo ello mientras Begoña termina dándose cuenta del embarazo de esta. ¡Es algo que le ha dejado profundamente sorprendida, a la par que descolocada! Por si fuera poco, Gabriel no ha querido desaprovechar la oportunidad que se le ha presentado para incomodar a Valentina por su ascenso. Todo ello mientras Bianca deja completamente sin palabras a Fina con una propuesta de lo más impactante, a la par que inesperada. Algo que va a marcar un antes y un después en muchos aspectos.

¿Qué sucede en el capítulo 654 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 23 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Paula pasa un apuro en la tienda, y todo por culpa de una clienta. Todo ello mientras Gabriel ha dado el importantísimo paso de comunicar quiénes van a ser los sustitutos de Tasio. En cuanto a Begoña, parece que no está del todo preparada para asistir a la pedida de Andrés después de todo lo que ha sucedido entre ellos.

Lo que nadie esperaba es que, en el momento menos oportuno, Valentina fuese a dudar de su compromiso. Hasta tal punto que no tiene reparos a la hora de pedir explicaciones tanto a Marta como a Damián por su ascenso. Lejos de que todo quede ahí, Fina se queda profundamente sorprendida al recibir una buenísima noticia. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.