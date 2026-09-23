La economía de Baleares recuperó ritmo en el segundo trimestre de 2026 y creció un 2,8% interanual, una décima más que entre enero y marzo (2,7%), según el informe Evolución Económica de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB). El dato pone fin a cinco trimestres consecutivos de desaceleración iniciada en 2025.

El crecimiento de las Islas superó además al registrado por el conjunto de España, que mantuvo su avance en el 2,7%, y se situó por encima de la zona euro, cuyo crecimiento se duplicó hasta el 1,2% durante el segundo trimestre, frente al 0,6% del primero.

La evolución de las principales economías europeas siguió siendo desigual. Portugal avanzó un 2,5%, mientras Francia moderó su crecimiento hasta el 0,5%, frente al 0,9% del trimestre anterior. Alemania pasó del 0,3% al 1% e Italia avanzó del 0,8% al 1%. En Estados Unidos, por su parte, el crecimiento se ralentizó hasta el 2,1%, frente al 2,7% registrado en el primer trimestre.

Por territorios, Mallorca registró el mayor crecimiento, con un avance del 2,9%, una décima más que en el primer trimestre. Menorca mantuvo su ritmo en el 2,8%, mientras que Ibiza y Formentera quedaron rezagadas, con un crecimiento conjunto del 2,5%, frente al 2,6% del trimestre anterior.

El comportamiento de las Pitiusas contrasta con la evolución del resto del archipiélago y refleja, según la CAEB, una pérdida de impulso durante los meses de primavera.

El mercado laboral mantuvo una evolución positiva, aunque el ritmo de crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social se moderó hasta el 2,8%, frente al 3,4% del primer trimestre.

La afiliación media alcanzó las 655.380 personas, un nuevo máximo histórico para un segundo trimestre. CAEB atribuye parte de la evolución trimestral al adelanto de la contratación asociado a la Semana Santa, que este año se situó entre marzo y abril.

El informe también destaca el posible impacto del inicio de la regularización extraordinaria de extranjeros, cuyo plazo de solicitud se extendió entre el 16 de abril y el 30 de junio. La afiliación volvió a acelerar en mayo, con un crecimiento del 2,7% frente al 1,8% de abril, y alcanzó el 3,2% en junio.

En paralelo, la tasa de desempleo se situó en el 3,5% de la población activa, el mínimo histórico registrado durante un segundo trimestre, frente al 5% del trimestre anterior.

La inflación vuelve a repuntar

La evolución de los precios continúa siendo uno de los principales elementos de presión sobre la economía balear. La inflación alcanzó el 3,4% en mayo y junio, después de situarse en el 3,1% en abril.

Entre los componentes que más contribuyeron al repunte destacan la alimentación elaborada, cuyo crecimiento pasó del 1,4% en abril al 2,2% en junio, y los servicios, que avanzaron un 4,1%, frente al 3,3% de abril.

Dentro de los servicios, la hostelería y la restauración registraron un incremento del 7,6% en junio, frente al 6,8% de abril. El ocio y la cultura también aceleraron, hasta el 2,8%, desde el 1,8%.

La energía ejerció asimismo presión sobre los precios, especialmente en mayo. Los carburantes y combustibles registraron un aumento del 11,6%, mientras que el transporte se encareció un 6,4%.

Los servicios y la industria ganan impulso

Desde el punto de vista de la oferta, los servicios se convirtieron en uno de los principales apoyos del crecimiento balear. El sector aceleró una décima, hasta el 2,8%, frente al 2,7% del primer trimestre.

La industria también mejoró su comportamiento y elevó su crecimiento hasta el 1,1%, frente al 1% anterior. CAEB vincula esta evolución a la recuperación de las ventas de bienes agroindustriales y manufactureros al exterior.

La construcción, por su parte, mantuvo tasas de crecimiento elevadas, aunque moderó su avance hasta el 4,1%, frente al 4,5% del primer trimestre. Pese a la desaceleración, continúa siendo uno de los principales pilares del crecimiento de la economía balear.

Por el lado de la demanda, el consumo privado mantuvo su fortaleza pese al contexto de elevada inflación. El gasto de los hogares creció un 2,8%, el mismo ritmo que en el trimestre anterior, poniendo fin a la tendencia de desaceleración acumulada durante los cinco trimestres anteriores.

La inversión continuó siendo otro de los motores de la demanda interna, con un crecimiento del 3,9%, aunque cuatro décimas por debajo del primer trimestre (4,3%).

La moderación responde principalmente al comportamiento de la inversión en construcción. En este ámbito, el presupuesto de ejecución de las obras visadas por el Colegio de Arquitectos descendió un 8,7%.

El turismo aporta un nuevo impulso

CAEB destaca también el comportamiento del sector turístico como uno de los elementos diferenciales de la economía balear respecto al conjunto nacional. Entre abril y junio, las exportaciones de bienes superaron en más de un tercio a las importaciones, lo que permitió prácticamente triplicar el superávit comercial registrado en el trimestre anterior.

El turismo, por su parte, mantuvo su contribución al crecimiento gracias al aumento del gasto medio por visitante. El gasto turístico diario aumentó un 4,8%, frente al 1,3% del primer trimestre, una evolución que, según CAEB, abre una vía para reducir la dependencia del crecimiento del número de visitantes.

Este incremento se produce, no obstante, en un contexto de elevada inflación de los servicios, que alcanzó el 4,1%, y de la hostelería y restauración, con un 7,6%. La llegada de turistas también evolucionó de manera desigual entre las islas. Menorca registró el mayor incremento, con un 5,1%, seguida de Mallorca, con un 2,9%. En Ibiza y Formentera, en cambio, la afluencia apenas aumentó un 0,5%.

Según CAEB, esta evolución turística durante el segundo trimestre resultó determinante para que la economía balear pudiera frenar la tendencia de desaceleración que había mantenido durante los cinco trimestres anteriores.