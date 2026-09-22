Desmontado el bulo de la regularización exprés de inmigrantes de Sánchez: en Baleares el 90% sigue en el paro

El proceso exprés de regularización de inmigrantes que promovió el Gobierno de Pedro Sánchez se cerró en junio con 34.166 inmigrantes regularizados que de golpe se encontraban con papeles para trabajar en España. La consellera de Trabajo del Govern balear, Catalina Cabrer, ha desmontado este martes en el Parlament las supuestas bondades laborales del proceso: el número de inscritos en las oficinas del paro en Baleares (SOIB) se ha disparado desde el fin del proceso de regularización.

Según los datos aportados por Cabrer, Baleares ha pasado de cerrar el mes de junio con 224 demandantes de empleo con el código RE (regularización) a ver subir progresivamente la cifra. En julio pasaron a ser 587. En agosto 870. A 15 de septiembre, el número de inmigrantes inscritos en las oficinas del SOIB y que siguen sin trabajo alcanza los 1.033.

Hay más datos que matan relatos. El 90% de los inmigrantes regularizados en Baleares e inscritos en el SOIB continúan este mes de septiembre como demandantes de empleo.

Y hay una causa directa y concluyente, según la consellera: el bajo nivel académico y profesional de los demandantes. Prácticamente todos los inmigrantes demandantes de empleo siguen sin trabajar porque en su currículum sólo acreditan estudios elementales. Otro factor los excluye del mercado laboral a pesar de estar regularizados: muchos de ellos no entienden ningún idioma útil en las Islas; o lo que es lo mismo, no hablan ni español, ni catalán, ni inglés.

A finales de julio se superaron todas las previsiones. Baleares registró más de 34.000 solicitudes de regularización por parte de inmigrantes. En concreto, 34.166. Uno de los argumentos del gobierno socialista para defender este polémico proceso fue que con papeles los inmigrantes tendrían más fácil acceder a un puesto de trabajo, además de que otros saldrían de la economía sumergida. Los datos dicen que en realidad han supuesto un incremento en el número de personas demandantes de empleo en las islas.