Vox añade la inmigración entre las causas de los malos resultados de Baleares en el informe PISA

Los nefastos resultados de los estudiantes de Baleares en el último informe PISA han llegado al Parlament balear con una semana de retraso por la ausencia el pasado martes del conseller balear de la materia. Antoni Vera ha escuchado durante la sesión de control al Govern cómo el diputado de Vox, Sergio Rodríguez, ha introducido hoy la inmigración entre las causas de los malos resultados de Baleares en el informe.

El diputado de Vox ha atribuido los malos resultados de Baleares a la inmigración, mientras que el conseller ha responsabilizado a la Lomloe. Para el de Vox, además, cada reforma que el PSOE ha hecho de la educación ha sido para empeorarla. El conseller, en su réplica, ha hecho una defensa de los conocimientos y de que «los libros vuelvan a sustituir a las pantallas».

Antoni Vera ha afirmado este martes, dirigiéndose a los diputados del PSIB, que «si hubiera pruebas PISA a nivel parlamentario, estarían muy por debajo de la media nacional». El conseller ha concluido así la réplica a la diputada socialista Amanda Fernández, que ha interpelado al Govern sobre el inicio de curso de alumnos y docentes. La socialista ha criticado que las clases han comenzado en los centros con temperaturas altísimas y patios sin sombra.

Vera, por su parte, ha reivindicado medidas como que en julio se habían adjudicado la práctica totalidad de plazas docentes, los 250 millones de euros invertidos en mejoras laborales, el incremento de docentes, la incorporación de psicólogos en primaria, el despliegue del decreto de la autoridad docente, la implantación del bachillerato de excelencia y el transporte gratuito en FP. «Si esto no es empezar bien el curso, los inicios de curso del Pacte eran la bajada a los infiernos de Dante», ha indicado.