AENA la vuelve a liar en Ibiza: nuevos vertidos de aguas fecales de la depuradora del aeropuerto. En concreto, han sido localizados en el muro colindante al recinto que limita con el Torrent des Cirer.

Las muestras de agua en este nuevo punto serán analizadas por un laboratorio para comprobar si el vertido presenta los mismos incumplimientos detectados previamente en el Torrent de Sa Font.

Este episodio se produce pocos meses después de que denunciaran vertidos «sistemáticos» de la depuradora del aeropuerto en el Torrent de Sa Font, registrándose valores hasta 17 veces por encima del límite legal y una contaminación fecal incompatible con el riego de las zonas verdes del aeropuerto.

La denuncia, según ha recordado, fue registrada por el Seprona y trasladada a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo.

Los vertidos ahora localizados refuerzan la hipótesis de que no se trata de un incidente aislado, sino de un problema estructural en la gestión de las aguas residuales depuradas y regeneradas de la instalación. La Alianza por el Agua es la que ha detectado y documentado estos nuevos vertidos incontrolados en el entorno aeroportuario y no ha descartado que se trate de agua procedente del mismo circuito de reutilización.

La depuradora en cuestión no lograría depurar adecuadamente las cargas actuales, lo que adquiere una dimensión especialmente preocupante en el contexto de la prevista ampliación del aeropuerto, lo que implicaría un incremento del 29% de la superficie de la terminal y la duplicación de las puertas de embarque.

La entidad ha destacado que el entorno aeroportuario limita con el Parque Natural de Ses Salines y cualquier vertido no controlado supone un riesgo por los altos valores naturales del lugar, ya que se trata de un espacio incluido en la Red Natura 2000, en el Convenio Ramsar y en el patrimonio de la humanidad de la UNESCO.

La Alianza ha exigido a Aena que frene inmediatamente cualquier vertido no controlado y que facilite sin demoras los datos técnicos de la depuradora. También ha instado a que la Dirección General de Recursos Hídricos y el Seprona actúen de urgencia ante este nuevo episodio. La entidad trasladará este mismo martes al Seprona y a la Fiscalía la ubicación exacta de este nuevo vertido para que la información se incorpore al expediente ya abierto.

Los denunciantes vienen exigiendo hace meses a Aena, ente público presidido por Maurici Lucena, que facilite de inmediato los datos técnicos de la depuradora, incluida su capacidad de diseño, el caudal vertido y los datos de entrada a la planta, y que acredite que dispone de autorización de vertido vigente y de concesión de reutilización de aguas conforme a la normativa vigente.