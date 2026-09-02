CAEB traslada su apoyo a Ceuta y a su tejido empresarial ante la situación de la ciudad autónoma tras la invasión

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, ha trasladado el respaldo y la solidaridad de la patronal balear a la sociedad de Ceuta, especialmente a sus empresas, autónomos, trabajadores y familias, ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma tras la invasión de inmigrantes marroquíes.

Planas ha expresado su deseo de que Ceuta pueda recuperar «lo antes posible la normalidad» y ha anunciado que se desplazará personalmente a la ciudad el próximo 9 de septiembre, acompañada por el secretario general de CAEB, Sergio Bertrán. Ambos participarán de forma presencial en la reunión del Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que se celebrará en Ceuta.

El viaje servirá también para trasladar de primera mano el apoyo del tejido empresarial de Baleares a la ciudadanía ceutí y, de manera particular, al conjunto de empresas y trabajadores autónomos que desarrollan su actividad en la ciudad.

La posición de CAEB se enmarca en el respaldo expresado por la CEOE y por otras organizaciones empresariales territoriales, que han mostrado su solidaridad con Ceuta y han defendido la necesidad de garantizar unas condiciones que permitan recuperar cuanto antes la seguridad, la actividad económica y la normalidad en la ciudad autónoma.

Desde CAEB destacan, asimismo, la importancia de preservar la integridad territorial y garantizar los derechos de todos los ciudadanos. La organización empresarial considera que esta protección debe estar asegurada por el Estado y entiende que la estabilidad y la seguridad son elementos fundamentales para el desarrollo de la actividad económica y para el bienestar de las familias y empresas.

La patronal balear sostiene que el tejido empresarial necesita un entorno de certidumbre y normalidad para poder mantener su actividad, el empleo y la generación de riqueza, especialmente en territorios que afrontan circunstancias singulares como Ceuta.

Apoyo a las concentraciones de solidaridad

CAEB también se ha sumado al llamamiento realizado por la CEOE para respaldar las concentraciones convocadas en distintos puntos de España durante esta tarde, coincidiendo con el Día de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Estas movilizaciones pretenden expresar la solidaridad con el pueblo ceutí y mostrar el apoyo de la sociedad española a la recuperación de la normalidad, la seguridad y la actividad económica y social en la ciudad.

Con su presencia en Ceuta, Carmen Planas pretende reforzar este mensaje de apoyo y poner de manifiesto la solidaridad del empresariado balear con los ciudadanos y el tejido productivo ceutí en un momento especialmente relevante para la ciudad autónoma.