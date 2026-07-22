Carmen Planas, presidenta de CAEB: «El debate serio no es si tienen que venir más o menos turistas»

La presidenta de CAEB, Carmen Planas, acompañada de los vicepresidentes de la patronal y representantes de las principales asociaciones empresariales, ha hecho pública este miércoles la postura de la confederación que preside ante el debate turístico trasladado estas semanas a la opinión pública y la manifestación convocada para el próximo domingo.

Planas defiende que «en nuestras Islas vivimos de todo lo que el turismo nos aporta. Los empresarios de CAEB son plenamente conscientes de que Baleares atraviesa un momento de enorme complejidad; por ello defienden que la transformación del modelo económico debe ligar el crecimiento y progreso de la economía a la mejora de la calidad de vida de los residentes. La dificultad para acceder a una vivienda, la presión sobre las infraestructuras, los problemas de movilidad, la protección de los recursos naturales y la sensación de que construir un proyecto de vida en las Islas es cada vez más difícil son realidades de la sociedad balear que preocupan al tejido empresarial». Ante este escenario, CAEB reclama un debate riguroso, honesto y útil sobre el presente y el futuro de Baleares, «sin extremismos».

CAEB pone el foco en la fotografía completa, sin dejar al margen el exponencial crecimiento demográfico de los últimos años, casi 500.000 nuevos residentes en las últimas 3 décadas que han tensionado los servicios públicos y las infraestructuras más básicas. Un incremento superior al 50%.

El turismo recorre el conjunto del tejido productivo. Cuando se habla de reducir el turismo como si se tratara de una pieza que puede retirarse sin alterar el resto del sistema, se ignora cómo funciona la economía balear. Para Carmen Planas, «el turismo es una red de relaciones económicas que conecta sectores, territorios y miles de familias. Muchas personas que lo critican trabajan directa o indirectamente gracias a él, se benefician de una economía local cuyo tamaño y diversidad serían muy distintos sin la demanda turística. En 2025, el turismo generó en Baleares más de 23.400 millones de euros de gasto total, repartidos entre todos los sectores».

Los empresarios apuestan por gestionar el turismo siendo más eficientes en el uso de los recursos, más equilibrados y respetuosos con el entorno, más innovadores y productivos y capaces de generar un mayor retorno social.

Por tanto, «el debate serio no es turismo sí o turismo no, más o menos turismo. El debate es qué turismo queremos, qué valor debe generar, cómo se distribuye ese valor, cómo reducir sus impactos y cómo aprovechar su capacidad para impulsar unas Baleares más prósperas, habitables y sostenibles. La responsabilidad no puede recaer siempre en otros».

Y concluye con contundencia: «Baleares no debe elegir entre progreso económico y calidad de vida. Debe exigir ambos».