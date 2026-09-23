El PSOE balear rabia con la Transición, la Constitución y la independencia judicial y se abstiene en el Parlament ante un texto de homenaje

El PSIB-PSOE se ha abstenido este miércoles en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament balear en prácticamente todos los puntos de una Proposición No de Ley presentada por el PP relativa a la conmemoración del 50 aniversario de la Ley de Reforma Política española. De los 14 puntos votados, los socialistas se han abstenido en todos a pesar de que no hacían otra cosa que homenajear, entre otros asuntos, la Constitución, la Transición y la separación de poderes.

«El Parlament reconoce el valor de la Transición española como un proceso colectivo de transformación política que hizo posible la construcción de un sistema democrático basado en la soberanía popular» reza el número dos del texto ante el que los socialistas se han abstenido.

Han decidido el mismo sentido de su voto para otros apartados de la PNL como «el Parlament ratifica su compromiso con los principios proclamados en los artículos 1.1 y 1.2 de la Constitución española: el estado social y democrático de derecho, los valores superiores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político».

Al PSIB tampoco le ha parecido merecedor de su voto favorable un apartado que tiene mucho que ver con la actualidad política en España. Se trata del número 9 del texto que proclama que «el Parlament reafirma que la independencia judicial constituye una gaarantía esencial de los derechos de los ciudadanos y del estado de derecho, y rechaza toda forma de presión, intimidación, descalificación personal o atribución genérica de motivaciones partidistas a jueces y magistrados con motivo del ejercicio de su labor jusrisdiccional».

Tampoco han tenido el apoyo socialista otros puntos como el del respeto y no intromisión de unas administraciones en la independencia de otras.

Los socialistas se han abstenido en los 14 puntos de la Proposición No de Ley del PP. Se da la circunstancia de que los independentistas de Més per Mallorca han votado en contra de todos y cada uno de ellos.