La Universitat de Mallorca nombra a Joan Carulla presidente de su Consell Social

El Consejo de Gobierno de la Universitat de Mallorca (UMAC-ADEMA) ha nombrado a Joan Carulla presidente del Consell Social de la institución, un órgano llamado a reforzar la participación de la sociedad en la universidad y a estrechar su relación con entidades sociales, empresas, profesionales, administraciones e instituciones.

Carulla ha expresado su satisfacción por asumir esta nueva responsabilidad y ha asegurado que afronta el nombramiento «con ilusión y con un profundo sentido de la responsabilidad», convencido de que la universidad debe mantener una relación permanente con las necesidades de las personas y del territorio.

«Una universidad debe escuchar a la sociedad, entender sus retos y ser capaz de poner el conocimiento, la formación y la investigación a su servicio. El Consell Social tiene que ser precisamente ese puente permanente entre la universidad y la realidad de Baleares», ha destacado.

El nuevo presidente considera que el Consell Social debe dar continuidad y reforzar el compromiso social que ADEMA ha desarrollado durante cerca de 34 años de trayectoria, incorporando de manera permanente la mirada de la sociedad al crecimiento de la Universitat de Mallorca. En esta nueva etapa, Carulla apuesta por favorecer nuevas alianzas, reforzar la colaboración con el entorno y contribuir a que la institución mantenga una cultura de responsabilidad y compromiso con las necesidades reales de Baleares.

La propia concepción del Consell Social plantea este órgano como un espacio de escucha, conexión y relación con el entorno económico, social, sanitario, cultural y profesional.

«“El Consell Social debe ser un espacio de escucha y conexión. La universidad no puede desarrollarse de espaldas a su entorno; tiene que ser un puente para sumar sinergias y proyectos comunes. Tenemos que estar cerca de las entidades sociales, de los profesionales, de las empresas y de las instituciones, pero, sobre todo, debemos ser capaces de identificar las necesidades de las personas y contribuir a darles respuesta», ha afirmado Carulla.

En este sentido, el nuevo presidente ha defendido también que la universidad no debe limitarse a responder a las necesidades actuales, sino que debe tener capacidad para anticiparse a las grandes tendencias globales que están transformando la sociedad, la economía, la salud, la tecnología y el mercado laboral. Para Carulla, «esa visión de futuro debe permitir detectar nuevas necesidades profesionales y sociales y trasladarlas progresivamente a la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento».

Esta capacidad de anticipación forma parte también del planteamiento académico de la nueva Universitat de Mallorca, que aboga por ámbitos emergentes, nuevas competencias profesionales y continuar reforzando el trabajo de ADEMA en su apuesta por tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial, la simulación avanzada o los entornos digitales en la formación universitaria.

Carulla ha situado asimismo la igualdad de oportunidades entre las prioridades de esta nueva etapa y ha defendido la necesidad de facilitar el acceso a la educación superior a estudiantes con talento. La Universitat de Mallorca prevé destinar más de nueve millones de euros a becas durante los próximos diez años, con especial atención al alumnado de menor renta y alto rendimiento.

«El talento existe en todos los entornos sociales y la universidad debe contribuir a que pueda desarrollarse. Tenemos que trabajar para que ningún estudiante con vocación, capacidad y esfuerzo vea limitado su futuro por razones económicas. La igualdad de oportunidades tiene que formar parte de la responsabilidad social de una institución universitaria», ha manifestado.

Por otro lado, el nuevo presidente ha incidido igualmente en la importancia de generar, retener y atraer talento y de vincular la formación superior con las necesidades presentes y futuras de Baleares. Entre los objetivos del proyecto de la nueva institución académica se encuentra ampliar las oportunidades universitarias en las Islas y favorecer que los jóvenes puedan desarrollar aquí su formación y encontrar posteriormente oportunidades para continuar su trayectoria profesional.

«Mallorca tiene que ser capaz de generar talento, retenerlo y también atraerlo. Formar aquí a nuestros jóvenes significa invertir en el futuro social y económico de nuestras Islas y facilitar que el conocimiento, las capacidades y la innovación que se generan desde la universidad puedan revertir posteriormente en nuestra sociedad», ha concluido.