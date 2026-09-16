La Universitat de Mallorca firma con Grupo Policlínica un convenio para las prácticas de futuros alumnos de Medicina

El presidente del Consejo de Gobierno de la Universitat de Mallorca (UMAC-ADEMA), Diego González, y el director general de Grupo Policlínica, David Medina, han firmado esta mañana un convenio de colaboración para que futuros estudiantes de Medicina y otras titulaciones de Ciencias de la Salud puedan realizar parte de su formación práctica en Ibiza.

El acuerdo contempla prácticas académicas externas curriculares para estudiantes de Medicina, Biomedicina e Ingeniería de la Salud y Biomédica, y establece un marco estable de colaboración entre la Universidad y Grupo Policlínica para desarrollar formación en un entorno sanitario real.

Además, supone uno de los primeros pasos en el desarrollo del carácter interinsular de UMAC, que sitúa a Ibiza como un territorio estratégico para la formación clínica, la colaboración sanitaria y la generación de nuevas oportunidades académicas y de investigación, según detalla UMAC-ADEMA en un comunicado.

Las prácticas permitirán al alumnado aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación, conocer la realidad profesional y desarrollar competencias vinculadas a su futura incorporación al mercado laboral. Cada estudiante contará con un tutor académico de UMAC y otro designado por Grupo Policlínica, y las prácticas tendrán reconocimiento académico dentro de los correspondientes planes de estudio.

El presidente del Consejo de Gobierno de la Universitat de Mallorca, Diego González, ha afirmado tras la firma del convenio que el objetivo es que «la Universitat de Mallorca tenga una verdadera dimensión interinsular y que Ibiza forme parte activa de su desarrollo. Este convenio nos permite dar un primer paso concreto, vinculando la formación universitaria con las necesidades del territorio y generando oportunidades para que los futuros profesionales conozcan la realidad sanitaria de la isla y puedan plantearse desarrollar aquí su trayectoria profesional.”

Por su parte, el rector de la UMAC, el doctor Pere Riutord, ha afirmado que «la formación práctica es una parte esencial de nuestro modelo académico. Poder desarrollarla en centros sanitarios de referencia de Ibiza permitirá a los futuros estudiantes completar su formación en un entorno asistencial real y estrechar la relación entre universidad, profesionales sanitarios y territorio. Esta colaboración abre además nuevas posibilidades en ámbitos como la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento».

En este sentido, el director general del Grupo Policlínica, David Medina, ha explicado que «este convenio representa mucho más que la posibilidad de acoger alumnos en prácticas. Supone reforzar una apuesta que forma parte de nuestra manera de entender la sanidad: contribuir a la formación de los futuros profesionales y ofrecerles la oportunidad de conocer desde dentro la realidad asistencial de un hospital».

«Creemos firmemente que los centros sanitarios debemos implicarnos en la formación de las nuevas generaciones. Queremos que los estudiantes encuentren en Grupo Policlínica un entorno en el que puedan aprender, desarrollarse profesionalmente y dar sus primeros pasos junto a equipos con experiencia. Además, este acuerdo nos permite acercarnos al talento joven y abrir nuestras puertas a profesionales que, en el futuro, pueden llegar a formar parte de nuestra organización», ha señalado.

Grupo Policlínica es uno de los principales grupos sanitarios privados de Eivissa, con más de 50 años de trayectoria, más de 700 profesionales, dos hospitales —Policlínica Nuestra Señora del Rosario y Clínica Vila Parc— y diversos centros asistenciales distribuidos por la isla. La entidad ha impulsado además la incorporación de servicios y tecnologías de alta complejidad, como la Medicina Nuclear y la cirugía robótica, con el objetivo de ampliar la capacidad asistencial y evitar desplazamientos de pacientes fuera de Ibiza.

Ibiza, clave en el carácter interinsular de UMAC

Uno de los objetivos de la Universitat de Mallorca es que los futuros estudiantes conozcan durante su formación la realidad sanitaria de las distintas islas y establezcan vínculos con sus centros y profesionales.

La institución considera que este modelo puede contribuir, a medio y largo plazo, a la generación y retención de talento sanitario y a paliar el déficit de profesionales, favoreciendo que futuros titulados contemplen Ibiza como un lugar en el que desarrollar su carrera.

La estrategia incluye también la posibilidad de ampliar los acuerdos en la isla en ámbitos como la investigación aplicada, la innovación y la transferencia de conocimiento.

Presentación del Plan Estratégico al presidente del Consell de Ibiza

La jornada institucional ha incluido también un encuentro con el presidente del Consell Insular de Ibiza, Vicent Marí, al que el presidente del Consejo de Gobierno, Diego González, y el rector de UMAC, doctor Pere Riutord, han presentado las principales líneas del Plan Estratégico de la Universidad.

En el encuentro, en el que ha participado también el director insular de Cultura, Patrimonio y Educación, Miquel Costa, y el director general del Grupo Policlínica, David Medina, se han abordado los planes previstos para Ibiza y las posibilidades de desarrollar nuevas líneas de colaboración universitaria, sanitaria y de formación de profesionales. La reunión se enmarca en la voluntad de UMAC de reforzar su relación con las instituciones y agentes de las diferentes islas e incorporar progresivamente la realidad territorial de Baleares a su desarrollo académico, investigador y social.

Vicent Marí ha agradecido la visita y la oportunidad de conocer de primera mano el proyecto de la Universitat de Mallorca. «Ibiza conoce bien las dificultades para atraer y mantener profesionales sanitarios. Por eso, es interesante que los futuros estudiantes de Medicina y Ciencias de la Salud puedan realizar parte de sus prácticas en la isla, conocer nuestra realidad asistencial y establecer vínculos con Ibiza desde su etapa formativa», ha señalado.

Marí ha añadido que «acercar oportunidades de formación a nuestros jóvenes y favorecer que nuevos profesionales contemplen Eivissa como un lugar donde desarrollar su carrera son cuestiones que merecen nuestra atención».

La Universitat de Mallorca afronta esta nueva etapa tras su reconocimiento mediante la Ley 2/2026, de 27 de abril, con un Plan Estratégico centrado en el desarrollo de su oferta académica, la investigación y transferencia de conocimiento, las infraestructuras y la ampliación de alianzas con instituciones, centros sanitarios y empresas.

La puesta en marcha de la institución contempla una inversión cercana a los 73 millones de euros, de la que aproximadamente la mitad ya ha sido ejecutada en la creación, adecuación y equipamiento de infraestructuras universitarias destinadas a docencia, investigación y actividad clínica.

UMAC cuenta con cuatro campus especializados en Ciencias de la Salud, Arquitectura, Diseño, Tecnología y Ciencias Sociales, además de instalaciones destinadas a investigación, posgrado, práctica clínica avanzada y transferencia de conocimiento.

Más de 9 millones de euros en becas

El proyecto incorpora además un programa de más de 9 millones de euros en becas y ayudas al estudio durante los próximos diez años, con especial atención al alumnado de menor renta y alto rendimiento académico.

El Plan Estratégico prevé también destinar entre el 7% y el 16% del presupuesto anual a renovación tecnológica e infraestructuras y un mínimo del 7% anual a investigación, incluida la financiación de programas predoctorales y postdoctorales.

Entre la oferta prevista figuran los grados en Biomedicina, Ingeniería de la Salud, Medicina, Logopedia, Nutrición Humana y Dietética y Odontología, además de Arquitectura, Bellas Artes, Ciencias Políticas, Administración Pública, Dirección de Empresa Deportiva, Diseño, Diseño de Videojuegos, Ingeniería de Datos, Sociología y el doble grado en Sociología e Ingeniería de Datos.

La oferta de posgrado incluirá programas vinculados a Ciencias de la Salud, Arquitectura, Bellas Artes y Diseño, además de futuros doctorados en Ciencias de la Salud y en Arte, Arquitectura y Transformaciones Sociales.