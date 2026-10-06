Vox denuncia que el peor desahucio de los últimos años ha sido el de los españoles en Ceuta

«El peor desahucio que ha habido en España en los últimos años es el de 80.000 ciudadanos españoles en Ceuta, que han sido desahuciados de sus casas, de sus calles, de sus negocios, de sus espacios públicos y de las playas, y a los que Pedro Sánchez tiene absolutamente abandonados. Para ellos no hace falta ningún decreto de urgencia metido por la puerta de atrás». Es la denuncia que ha lanzado este martes el portavoz adjunto de Vox en el Parlament balear, Sergio Rodríguez, en una intervención centrada en la relación entre la inmigración y el problema de la vivienda.

El portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, ha preguntado al conseller balear de Vivienda, José Luis Mateo, acerca de la eventual relación entre la llegada de personas migrantes y la crisis de la vivienda que padece Baleares.

«La inmigración incrementa de forma muy significativa la presión demográfica, lo cual agrava la situación del mercado de la vivienda», ha respondido Mateo, quien ha sostenido que los flujos migratorios, y especialmente políticas como la regularización extraordinaria, tienen un «impacto» tanto en la vivienda como en la saturación de los servicios públicos.

Rodríguez, por su parte, ha considerado que la única forma de solucionar el problema de la vivienda es impulsar políticas de «remigración» y de «prioridad nacional». Ambos asuntos están en el eje del argumentario del partido de Santiago Abascal de cara a unas hipotéticas negociaciones con el Partido Popular para formar gobierno si se da la aritmética necesaria en las elecciones generales anunciadas por Pedro Sánchez para el próximo día 29 de noviembre.

«Que solo entren los legales y que los ilegales se tengan que ir. Los delincuentes, sean legales o ilegales, también se tienen que ir. Así empezaremos a solucionar el problema de la vivienda y la saturación de los servicios», ha planteado.