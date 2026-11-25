Las plataformas de series y películas establecidas en España tendrán que hacer sitio al cine europeo. Así lo fija el Real Decreto 980/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 13 de noviembre.

La norma exige que al menos un 30 % de los títulos de su catálogo sean obras europeas. Y que esas obras se vean: tendrán que destacarlas, con medidas como una sección propia en la página de inicio.

Eso sí, la cuota y la obligación de destacarlas son solo para las plataformas establecidas en España. Las de otros países de la UE solo tendrán que financiar obras europeas, desde 2028. Y las más pequeñas quedan fuera.

La cuota y la obligación de destacar se aplicarán desde el 1 de julio de 2027, aunque el decreto ya está en vigor. Lo aprobó el Consejo de Ministros el 10 de noviembre, a propuesta de Transformación Digital y de Cultura.

Un 30 % del catálogo

El artículo 5 marca la cuota para los servicios «a petición», los que eligen qué ver y cuándo. Al menos un 30 % de los títulos de su catálogo tendrán que ser obras audiovisuales europeas.

La mitad de esa cuota, como mínimo, irá a obras en castellano o en otra lengua oficial de las comunidades autónomas. De esa mitad, al menos un 40 % irá a las lenguas cooficiales, según su población y con un 10 % mínimo por lengua.

El decreto aclara también cómo se cuentan los títulos. Cada película o documental es un título, y en las series cuenta cada temporada por separado.

Las noticias, los deportes, los concursos y la publicidad no entran en el cálculo. Quien tenga canal de tele y plataforma podrá dejar fuera lo que ofrece hasta siete días después de emitirlo.

Destacarlo en la portada

La novedad que más se notará en la pantalla está en el artículo 6. Obliga a esas plataformas a dar «la debida prominencia» a las obras europeas de su catálogo, es decir, a que se vean.

Cada plataforma puede elegir qué medidas usa, aunque cuenta el conjunto. Entre ellas, crear una sección de obras europeas accesible desde la página de inicio o mostrarlas en esa misma página.

También vale facilitar que se encuentren con el buscador del servicio. O usarlas en sus campañas comerciales y en su publicidad.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) valorará cuántas aplica, su variedad y su efecto. Mirará, por ejemplo, con qué frecuencia salen esas obras en los espacios destacados de la portada.

Quién está obligado

La cuota y la prominencia se aplican a los servicios establecidos en España que emiten para todo el país. Además, tienen que ser responsables de lo que ofrecen, como dice el artículo 3.

Las plataformas establecidas en otro país de la Unión Europea que se dirigen al mercado español tienen otra obligación. Según el mismo artículo, a ellas solo les afecta la parte de financiación de obras europeas.

Hay además exenciones. Quedan fuera de la cuota los servicios con una audiencia media anual inferior al 2 % de su mercado. También quien ingrese menos de 2 millones de euros al año, y los dedicados solo a noticias, deportes o juegos.

Los servicios temáticos pueden pedir a la CNMC una exención o una rebaja si cumplir es impracticable. Son los que dedican más del 70 % de su catálogo o su tiempo a un solo género.

Y en la tele de siempre

Para los canales de televisión establecidos en España, los que siguen una programación, la cuota es mayor. Reservarán a obras europeas al menos el 51 % de su tiempo anual de emisión, sin contar noticias, deportes, concursos ni publicidad.

Al menos la mitad de esa cuota irá a obras en castellano o en lenguas cooficiales. Y como mínimo un 10 % del tiempo de emisión total, a obras europeas de productores independientes. La mitad, de los últimos cinco años.

Dinero para producir

La otra pata del decreto es la financiación. Las cadenas y plataformas privadas destinarán cada año el 5 % de sus ingresos computables a financiar obras europeas. Para el servicio público estatal, RTVE, la cifra sube al 6 %.

Ese dinero puede ir a producir películas, series, documentales o animación. También a comprar sus derechos o a los fondos públicos de cine, en castellano o en lenguas cooficiales. Quedan exentas, entre otras, las que tengan menos de 10 millones de euros de ingresos computables.

Esta parte se aplicará desde el 1 de enero de 2028, con los ingresos de 2027 como base. En RTVE y en las que ingresan 50 millones o más, una parte irá a obras creadas solo por mujeres.

La CNMC vigilará

Las empresas obligadas tendrán que mandar informes a la CNMC. Antes del 1 de febrero de cada año, las plataformas explicarán qué hicieron el año anterior para destacar el cine europeo.

La CNMC dirá a cada una si ha cumplido. Hará además un informe anual, tras un informe obligatorio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). Según la nota del Ministerio para la Transformación Digital, el objetivo es reforzar las obras europeas, la producción independiente, las lenguas oficiales y el papel de las mujeres.

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La información procede del Real Decreto 980/2026, publicado en el BOE el 13 de noviembre de 2026, y de la nota del Ministerio del día 10.

Crédito de la imagen: La Moncloa.