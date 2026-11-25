La pléyade del tenis austriaco intercambian miradas cómplices cuando, en plena rueda de prensa, uno de los carteles nominativos de cada tenista decide cobrar vida propia y caerse. Hay gestos, murmullos, bromas… Como la última fila de una clase de secundaria. Expulsan la tensión en forma de risas antes de que la tormenta arrecie en forma de eliminatoria de la Davis contra España. «Si no estamos relajadas es cuando no tendremos opciones», dice Jurij Rodionov (Austria, 1999) durante su conversación con OKDIARIO.

Fue pieza clave para que Austria sellara el billete a Bolonia. Ganó sus dos puntos individuales en la eliminatoria de septiembre ante Bélgica —frente a Gauthier Onclin y Zizou Bergs— y, previamente, en la eliminatoria de febrero, también sumó un triunfo más ante Japón —ante Shintaro Mochizuki—. España domina las quinielas y Austria aspira a llevar la serie al dobles, donde muta de lindo gatito a tigre con el tándem formado por Lucas Miedler y Neil Oberleitne, 16.º y 13.º del mundo y vigentes ganadores del Masters 1000 de Shanghái.

«Estamos acostumbrados a ser los menos favoritos. Lo fuimos contra Japón en la primera ronda de clasificación y también contra Bélgica, así que creo que estamos acostumbrados a esta posición y hemos demostrado en el pasado que podemos jugar nuestro mejor tenis cuando más importa. Obviamente, no se puede comparar a Bélgica o Japón con el nivel de España, pero intentaremos dar lo mejor de nosotros y veremos si funciona o no», detalla Rodionov.

El tenista, número uno austriaco en esta Davis, abrirá la serie a la espera de rival. Alcaraz o Jódar, entre ellos deshoja la margarita Ferrer. El primero viene de coronarse en las ATP Finals pese a sus molestias en el isquiotibial, mientras que el segundo llega con 80 partidos sobre sus piernas este año y con su cuerpo pidiendo una tregua también en las ATP Finals, cuando desfalleció ante Fils.

«Los dos son grandes tenistas. Alcaraz es joven, pero tiene mucha experiencia, y Jódar está empezando. La verdad es que prefiero jugar contra Carlos que contra Jódar porque es una gran oportunidad enfrentarme al mejor del mundo. No siempre se tiene la oportunidad, y si la tengo, la aprovecho. Creo que al nivel en el que estoy ahora mismo tengo opciones de ganar·», asegura Rodionov a caballo entre la seguridad propia y la osadía.

El austriaco transmite el mensaje sin pestañear, con semblante serio. Este año, su mejor resultado en un Grand Slam fue la segunda ronda del US Open, donde derrotó a Perricard. No obstante, llega de forma vigorosa, de ganar el Slovak Open. Un Challenger —categoría previa al profesionalismo— donde lo mejor para él fueron las circunstancias. Se disputó en indoor, misma superficie que lo hará la Davis y que peor sienta tradicionalmente al tenis español. Aunque las nuevas generaciones son más camaleónicas.

«Quizás el tenis indoor nos sea mejor en cuanto a superficie, aunque para Carlos eso no importa porque es bueno en todas. Y Jódar, pese a ser muy joven, se ha formado en pista dura. Son muy buenos jugadores; va a ser un verdadero desafío para nosotros. Tienen grandes jugadores y al mejor. Es decir, jugamos contra Carlos Alcaraz, un jugador increíble, uno de los mejores del mundo. Obviamente, no va a ser fácil, pero hemos venido a ganar y eso es lo que intentamos hacer», finalizó Rodionov, confiante en que no se caiga su cartel de la Davis.