El recinto ferial de Bolonia se tiñe de un verde esmeralda que anuncia la última parada del tenis este año. Por las tripas del recinto desfila una porción de los equipos que se batirán esta semana por la Copa Davis. Los checos inauguran la ronda de micrófonos que siguen Corea del Sur, Italia y Austria, estos últimos rivales de España en cuartos de final.

Jürgen Melzer capitanea la comitiva centroeuropea integrada por Jurij Rodionov, -118.ª raqueta del mundo-; Lukas Neumayer -152ª-; y los doblistas Neil Oberleitner y Joel Schwärzler -13.ª y 16.ª respectivamente en dobles-. Ese es precisamente el peligro de este formato de Davis y de esta Austria, llevar el desenlace a los dobles.

La eliminatoria cuenta con la incógnita de Alcaraz, a quien los isquiotibiales le reclaman una tregua que él mismo se la ha negado durante sus últimos tres partidos de ATP Finals. Barrió a Cobolli, remontó a Shelton y dio una lección de número uno del mundo a Zverev para aprobar su oposición a maestro. De Turín ha viajado a Bolonia vía carretera, donde se ha unido a la expedición española a falta de confirmar su presencia en la primera eliminatoria. Jürgen Melzer, capitán del equipo austriaco, ha esclarecido la situación.

«Hace poco hablé con David Ferrer y me comentó que no entrenará hasta el miércoles por la mañana. Ya veremos si juega, pero si yo fuera el capitán del equipo español, no me preocuparía demasiado porque tienen un equipo fantástico. Pero si cuentas con el número uno de ese calibre, lo lógico es que quieras que juegue. Lo que yo crea o no da igual. Supongo que en los próximos días veremos cuánto entrena y si finalmente juega el jueves. Me imagino que tal vez intenten reservarlo en primera ronda, confiando en que nos ganarán, pero intentaremos estropearles los planes», dijo Melzer.

Alcaraz, en 2025, pese a viajar a Bolonia, no compitió con España, pero este curso parece más probable su participación. Lo que no está definido es el cuándo. La primera eliminatoria es el jueves contra Austria, esto sería cuatro días después de la final de las ATP Finals contra Zverev. No obstante, existe la posibilidad de que Ferrer se reserve al murciano y lo alinee para unas hipotéticas semifinales el sábado.

Lo que sí es certero es que Alcaraz, que llegó a Bolonia por la tarde en lugar de la mañana como estaba previsto, no se ejercitará hasta el miércoles. Gana así un día de descanso, el martes, que sí empleará el resto del equipo para seguir con la toma de contacto con la pista de Bolonia. Marcel Granollers y Pedro Martínez se ejercitarán de 13:00 a 15:00 horas y Rafa Jódar y Dani Mérida las dos horas posteriores, de 15:00 a 17:00 horas.