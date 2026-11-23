El Barcelona tuvo un problema añadido desde que se supo que jugarían el domingo en La Coruña. El equipo de Hansi Flik disputará esta jornada a las 16:15, horas antes del cierre de urnas de las elecciones generales del 29-N. Una decisión de Javier Tebas que ha forzado a que los futbolistas españoles del equipo catalán hayan tenido que verse obligados a votar por correo o abstenerse.

Desde hace semanas sabía que no tenían muchas opciones de poder ir presencialmente a ejercer su derecho a votar. Al conocer que jugarían fuera de Barcelona al enfrentarse en la casa del Deportivo, los futbolistas tenían la opción de, o bien abstenerse, o de emitir su papeleta por correo. Para ello, tenían que inscribirse antes del pasado 19 de noviembre y votar hasta este jueves 26 desde una oficina de correos. Pero la razón por la que han tenido solo hasta este lunes es porque el Barça viajó este mediodía a Azerbaiyán para jugar la Champions.

Los de Flick se enfrentarán este miércoles 25 a las 18:45 (hora española) contra el Sabah. Por lo tanto, los jugadores del Barcelona se han visto obligados a votar antes de poner rumbo a Bakú. Sin embargo, algunos sí podrían votar presencialmente, como los casos de Lamine Yamal y Rodri. Ellos no viajaron a la Copa de Europa por lesión y, en el caso de quedarse fuera de la convocatoria contra el Deportivo, podría ir a las urnas.

En el mismo problema estarían los futbolistas de la Real Sociedad y el Sevilla, que disputarán su partido el domingo a las 21:00 horas. Pero en su caso, se espera que ambas plantillas pudieran ir presencialmente por la mañana, ya que aún hay margen de tiempo para que los futbolistas españoles del equipo andaluz puedan votar a primera hora de la mañana antes de viajar a San Sebastián.