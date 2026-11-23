Xabi Alonso está en la cuerda floja en el Chelsea. La contundente derrota en Stamford Bridge contra el Leeds (1-4) fue un duro golpe para el crédito del entrenador español. Desde hace semanas su proyecto está en caída libre y en Inglaterra empieza a sonar con más fuerza la petición de un despido inmediato para salvar al equipo londinense de un fracaso rotundo en la temporada.

Y es que no están siendo meses fáciles para Xabi. Desde su despido el pasado mes de enero del Real Madrid, el tolosarra decidió afrontar el desafío de la Premier League para demostrar su capacidad de levantar equipos. Y la realidad es que le está costando mucho sacar buenos resultados. Eliminados en octavos de la Copa de Inglaterra, octavos en la Premier y todo ello sin la presión de jugar competiciones europeas. Suma dos derrotas consecutivas en liga y eso le hace estar por detrás de equipos con muchísimo menos presupuesto como Everton, Leeds y Bournemouth. De hecho, la distancia con el Arsenal de Mikel Arteta ya es de doce puntos.

«Tenemos que ser más fuertes. Estamos en un momento mentalmente frágil. Nos falta confianza para recuperarnos cuando recibimos un golpe. No me siento decepcionado. Tenemos que apoyarnos mutuamente y debemos encontrar soluciones para hacerlo mejor para que no vuelva a ocurrir», declaró después de ser goleado por el Leeds.

Pero el crédito de sus palabras se agota en Inglaterra. Ya son varios los expertos que piden que Xabi Alonso no debe seguir entrenando al Chelsea y que la mejor solución es despedirle: «Son tan malos que no puedo creer lo que la gente está presenciando. Es muy preocupante. Si sigue así, no conservará su puesto, lo digo sin ninguna duda. No se puede repetir lo que se hizo contra el Sunderland ni el Leeds. Es incomprensible perder esos dos partidos.

Es más, consideran que no saben cómo acabará el Chelsea si sigue Xabi Alonso en el cargo: «Estoy preocupada por cómo se presenta esta temporada para nosotros. Siendo honesto, no sabemos cómo terminamos. Parecemos carne de cañón. Cualquiera puede ganarnos, estamos muy mal», confiesan en TalkSport.

El Chelsea aún confía en Xabi Alonso

Pese a la crisis, Xabi Alonso no apunta ser despedido a corto plazo. Según informa The Telegraph, el entrenador español tiene aún la confianza de la directiva londinense, ya que confían en su capacidad para darle la vuelta a la situación. Este viernes jugarán contra el Nottingham Forest fuera de casa. Examen vital para acabar con los pitos en Londres. También en el horizonte hay duelos muy complicados, como Liverpool en casa y Manchester City en el Etihad.

De momento, Xabi seguirá en el Chelsea, pero una cascada de malos resultados acabaría en un despido a mitad de temporada que volvería a tumbar otro intento de volver a ser un entrenador exitoso en Europa. Las dudas y la presión ya están sobre su cabeza, y en Inglaterra empieza a creer que no será capaz de hacer que cambien las cosas en los blues.