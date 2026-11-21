Álvaro Arbeloa sigue su guerra particular con los árbitros de Inglaterra. El Fulham empató en el Etihad contra el Manchester City de Enzo Maresca y, pese a sacar un punto de oro y mantener la buena racha, el entrenador español no se cortó en rueda de prensa para dejar claro su opinión acerca de la calidad arbitral en la Premier League. Después de que le multaran económicamente la última vez, ahora su técnica pasa por dejar indirectas que dejan claro su hartazgo por las decisiones contra su equipo.

Y es que ya vivió algo similar en su derrota contra el Manchester United. «Sabía que no iban a dejar que perdiera», dijo en rueda de prensa. Unas declaraciones públicas que provocaron que la FA le multase con 92.000 euros por «manera inapropiada al hacer comentarios en una entrevista posterior al partido que implican parcialidad y/o cuestionan la integridad de un árbitro». Semanas más tarde, Arbeloa ha preferido no acusar directamente, pero reconociendo una falta de honestidad a la hora de castigar al Fulham.

«Prefiero no hablar del árbitro ni de las tarjetas amarillas porque la última vez que hablé de los árbitros no me fue muy bien. Necesito ahorrar dinero, así que prefiero hablar del partido de mis jugadores», comentó ante los periodistas. Un partido en el que recibió tres cartulinas contra una sola de los cityzens. Pero los de Arbeloa pudieron poner fin a la mala racha de las 20 derrotas consecutivas contra el City que llevaban hasta que lo rompió Arbeloa.

«No fue fácil. Después del parón internacional, nunca es fácil y especialmente al venir aquí. Les dije que habíamos perdido los 20 anteriores, pero que no íbamos a jugar esos 20 otra vez. Creyeron y jugaron muy bien. Estoy contento con un punto, pero habría preferido tres. Estoy muy contento con nuestro rendimiento, con cómo jugamos y los presionamos. Vinimos aquí pensando que podíamos ganarles, no solo a defender. Podríamos haber marcado uno o dos goles más. Estoy orgulloso de mis jugadores», dijo en BBC Sport.

Por último, le preguntaron si veía similitudes entre Maresca y Guardiola, reconociendo que el italiano está haciendo un gran trabajo reemplazando al catalán: «Creo que tienen ideas similares, pero no es justo para Enzo porque es nuevo aquí. Creo que es un entrenador muy bueno», concluyó.