La Federación Inglesa acusa a Arbeloa de «mala conducta» por decir que los árbitros «beneficiaron» al United contra el Fulham

La Federación Inglesa (FA) ha emitido un comunicado en el que acusa a Álvaro Arbeloa de «mala conducta» por sus comentarios sobre los árbitros tras el Manchester United-Fulham. El salmantino dijo, tras empatar a uno contra los red devils, que «todas las decisiones les beneficiaron» a su rival. «Tras el partido contra el Manchester City, ya sabía que no iban a dejar que el Manchester United perdiera», apuntó Arbeloa. Ahora, el organismo de Reglamento y Disciplina le señala por la «manera inapropiada al hacer comentarios en una entrevista posterior al partido que implican parcialidad y/o cuestionan la integridad de un árbitro».

El organismo disciplinario de la FA le da hasta este mismo jueves para dar una respuesta y rectificar. Arbeloa se expone a una multa como la que ya le pusieron a Rodri Hernández en su día, durante su etapa en el Manchester City, al decir, directamente, «no quieren que ganemos y el árbitro tiene que ser neutral». La cuantía ascendió a 80.000 libras, que equivalían en su momento a 92.000 euros.

Ahora, el entrenador del Fulham se expone a una multa similar por su crítica a los árbitros. Arbeloa cuestionó en una entrevista posterior al choque la actuación arbitral, apuntando a una clara predisposición del colegiado a favorecer los intereses del United. «Nos merecíamos un poco más. Estuvimos muy, muy cerca. Volvimos a tener un poco de mala suerte. Sabíamos que sería difícil contra este gran equipo, y lo que pasó la semana pasada. Hemos visto lo que ha estado haciendo el árbitro en todos los partidos, así que fue un partido difícil», finalizó el que fuera técnico del Real Madrid.

En un comunicado, la FA habla de la «mala conducta» del castellanoleonés. Apuntan desde la comisión disciplinaria que Arbeloa, con sus comentarios, cuestionaba «la parcialidad» y «la integridad» del colegiado, por lo que le emplazan a aclarar los hechos en las próximas horas. De lo contrario, será sancionado, como ya le sucedió a Rodri por el mismo motivo y por comentarios similares.

El español aún no ha ganado ningún partido de la Premier League desde que debutara en Inglaterra. Llegó al Fulham en verano y únicamente ha conseguido empatar dos encuentros y ha perdido otros tres. Sin embargo, esos dos empates son de bastante mérito, ante Liverpool y Manchester United. Sí que ganó dos partidos de Copa de la Liga, ante el Wimbledon y el West Ham, de categorías inferiores.