Arbeloa ‘presume’ de madridismo: «Siempre seré madridista, y más ahora con un amigo en el banquillo»

Álvaro Arbeloa ha iniciado una nueva etapa en el Fulham después de su breve paso por el banquillo del Real Madrid en la segunda vuelta de la pasada temporada. El técnico salmantino sigue guardando un gran recuerdo del club que también defendió como jugador, en especial a las órdenes de José Mourinho; su sucesor en el cargo. Arbeloa ha hecho balance de su paso por el banquillo del Santiago Bernabéu y de su sentimiento hacia el Real Madrid. «Soy madridista y lo seré siempre. Más ahora con un amigo dirigiendo al equipo», ha señalado.

Sobre su estancia al frente del club de la capital, el ex futbolista ha expresado su agradecimiento por la oportunidad de vivir «una gran experiencia» que le ha supuesto un «grandísimo aprendizaje». Pese a contar con buenas rachas de resultados y juego puntuales -entre las que destaca la eliminatoria de Champions ante el Manchester City- el equipo no consiguió retomar el vuelo y levantar algún título. «Me gustaría que hubiese salido mejor, para el club y para los aficionados, pero las cosas se dieron así», ha lamentado Arbeloa. Aún así, ha reafirmado su agradecimiento al club blanco: «Estoy aquí gracias al Madrid, con más de 20 años involucrado en el club, algo que siempre llevaré dentro de mí».

Después de estrenarse como entrenador senior en todo un Real Madrid, Álvaro Arbeloa ha dado el salto a la Premier League para hacerse cargo del Fulham. El técnico no ha viajado sólo a Londres. Lo ha hecho con los fichajes de Gonzalo García, al que dirigió en el Juvenil A merengue, y César Palacios, el jugador más destacado de su Real Madrid Castilla. «Son dos jugadores con un talento inmenso, con personalidad, autoexigencia y ambición. Eso es lo que quiero en jugadores jóvenes como ellos», ha explicado sobre la llegada de los dos canteranos madridistas al Fulham.

Álvaro Arbeloa en la Premier League

El ex técnico del Real Madrid ha hablado por primera vez desde su llegada al Fulham para el programa Premier Corner de DAZN, donde también ha desvelado los porqués de este paso en su carrera en los banquillos. Al salmantino le convenció «el proyecto» y la «pasión que demostraron los dueños y el club». El equipo londinense persigue un salto en una Premier League cada vez más competida y con mejores plantillas. La ambición de la propiedad y el modelo de club han sido decisivos para su fichaje: «Construir un equipo a base de jugadores con esa ambición y juventud fue lo que me hizo venir a un equipo tan histórico como este, en la liga más competitiva y más seguida del mundo».

Álvaro Arbeloa no ha sido el único técnico español en desembarcar en las islas británicas este verano. Xabi Alonso, al que relevó en el banquillo del Real Madrid, compartirá liga y ciudad con él como entrenador del Chelsea. Ambos se midieron en la primera jornada de la Premier League en uno de los varios derbis de Londres. Los blues se impusieron por 2-3 en un partido en el que Gonzalo García anotó su primer gol con la camiseta del Fulham. Xabi Alonso y Arbeloa se suman a una larga lista de entrenadores españoles en la Premier, pese a la salida de Guardiola. «Estoy muy feliz de ver triunfar a todos ellos y de aprender de ellos, que son grandísimos entrenadores», ha comentado.