Alcaraz se acerca a conquistar Turín y se aleja de batirse en Bolonia. Después de rendir (3-6, 6-3, 7-6) a Shelton se queda a un paso de conquistar a las ATP Finals, pero se aleja de competir en la Copa Davis. El próximo domingo es la final del primer torneo y España debuta el jueves en la segunda competición mencionada. Cuatro días para descansar, que podrían ser seis si no juega contra Austria y se reserva para unas hipotéticas semifinales del próximo sábado.

El mismo murciano ha dejado caer la dificultad de competir en la Davis. «¿Ferrer tiene que estar más contento o más triste después de lo que hemos visto en pista? Es una pregunta que tienes que hacerle a él. Yo no me pongo en su piel, yo no soy Ferrer. Así que vamos a ver. Realmente son partidos intensos, son físicamente duros. Cada día que pasa hay menos tiempo para ir a Bolonia a probar las circunstancias de allí», dijo el murciano.

El actual Alcaraz se mueve entre la necesidad de competir y el hecho de no correr a bolas a por las que normalmente iría. «Físicamente me he encontrado muy bien. No era momento para especular e ir con dudas, había que ir a por todas y ver cómo me sentía. Me he sentido bien y me he movido bien, no he hecho el loco como en algún otro momento en el que no tuviera lo de la pierna. Me ayuda a entender cómo debo ir a muchas bolas, que quizá no tengo que hacer el loco y correr a bolas imposibles para estar bien. Pero ahora vamos a usar cada minuto para recuperar y hacer las cosas bien», expresó el murciano.

En la memoria colectiva todavía vive lo ocurrido el curso pasado con el doblete de torneos. Alcaraz también sufrió molestias musculares en las ATP Finals y no disputó la Davis. Claro que el problema vino en la final y a los tres días debutaba España. Apenas tuvo margen de recuperación. Ahora tiene un duro carrusel. El jueves descansó, se enfrentó el viernes a Cobolli y este sábado a Shelton. El domingo ya lo Eso es la parte positiva, que tiene un día de descanso y su siguiente partido es intrascendente. Comienza ahora una contrarreloj para recuperar la forma.