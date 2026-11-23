España pasó por encima de Fiji en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-17. La selección española firmó una goleada escandalosa (15-0) en Doha en un encuentro que no tuvo historia y en el que los de España fueron muy superiores desde el primer minuto. Rafa Cruz, con cinco goles, lideró una exhibición ofensiva en la que también brillaron Roberto Tomás y Guillermo Trujillano, ambos con tres tantos. Una auténtica fiesta del fútbol español ante un rival que apenas pudo salir de su propio campo.

El festival comenzó en el minuto 5, cuando Rafa Cruz abrió el marcador con un disparo a la escuadra. El atacante repitió cinco minutos después y Roberto Tomás amplió la ventaja en el 12. El propio Tomás hizo el cuarto en el 19, antes de que Rafa Cruz completara su triplete en el 21. Trujillano se sumó a la fiesta en el 25 y Roberto Tomás firmó su tercer tanto desde el punto de penalti en el 35, con una definición a lo Panenka. Antes del descanso, Trujillano y Marco Company elevaron el marcador hasta un contundente 9-0.

Una goleada sin freno

La segunda mitad comenzó exactamente igual. Trujillano convirtió un penalti en el minuto 51 para completar su triplete, mientras que Jorge Domínguez aprovechó un saque de esquina para marcar el undécimo. Rafa Cruz volvió a aparecer en el 57 y en el 65 para alcanzar los cinco goles de su cuenta particular. España no levantó el pie del acelerador y continuó generando ocasiones pese a tener el partido completamente resuelto.

Jorge Domínguez hizo el decimocuarto de cabeza en el minuto 74 y Yeremaiah Santos cerró la goleada en el 80, aprovechando un balón muerto dentro del área. Fiji apenas inquietó a Darlington Osuchukwu y sufrió durante todo el encuentro ante la presión y la superioridad técnica de los españoles. España cerró así una actuación demoledora, con 15 goles que reflejan la enorme diferencia entre ambas selecciones.