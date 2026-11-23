El consejo de administración de Nvidia ha anunciado que ha restituido con efecto inmediato a Jensen Huang como presidente y CEO de la compañía de chips después de que dimitiera por sus romances con personal interno y una presunta espía china. Las acciones de Nvidia se han disparado un 30% tras conocerse la noticia.

«Es un honor para mí volver a Nvidia y dirigir una de las empresas tecnológicas más influyentes del mundo en los albores de una nueva revolución industrial», afirmó Huang con el anuncio. «Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un compromiso renovado».

La firma cede finalmente a la presión de Donald Trump, los inversores y otros gurús de Silicon Valley, que pedían que Huang volviese al cargo. Con su mandato, la empresa se convirtió en la empresa más valiosa del mundo (galardón que ostenta ahora Apple), con una capitalización superior a los cuatro billones de dólares, y se encuentra en el corazón de la carrera tecnológica por la inteligencia artificial.

Huang dimitió tras conocerse una cascada de relaciones extramatrimoniales que afectaron presuntamente a la seguridad nacional y a su desempeño en la empresa. La más relevante fue una exclusiva de The New York Times sobre un romance con Alice Huang. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos sospechaban que ella era en realidad una espía al servicio de China.

El segundo romance lo mantuvo con Kimberly Powell, vicepresidenta de Nvidia y subordinada directa de Huang. Además, medios estadounidenses señalaron que había al menos un tercer caso con una empleada más con la que mantuvo alguna relación el CEO de Nvidia, cuando la empresa prohíbe este tipo de relaciones.

Las infidelidades llevaron al CEO a presentar su dimisión ante la crisis de opinión pública y las presuntas pesquisas de Seguridad Nacional. Los chips de Nvidia son codiciados por China debido a su potencia de cálculo para la inteligencia artificial.

Desde ese momento, las acciones de Nvidia se desplomaron en bolsa, lo que provocó un terremoto entre el sector tecnológico. Voces como el presidente de Estados Unidos o tecnomagnates de Silicon Valley pedían su vuelta para que el país no pierda la carrera tecnológica contra China.

El alza que ha experimentado Nvidia en su apertura de este lunes ha borrado casi toda la bajada que había vivido su cotización desde la salida de Huang el pasado 12 de noviembre, hace apenas dos semanas.