Máxima preocupación en Vox por la limpieza en estas elecciones: «Sánchez tiene datos del censo que el resto de partidos no», ha denunciado Santiago Abascal este lunes desde Ávila. El líder de Vox alerta que se requiere de una movilización masiva» en las urnas el próximo domingo. «Es útil cualquier voto que no vaya a la mafia de Sánchez», ha sostenido.

Según ha expresado, para Abascal la máxima preocupación es sumar una mayoría alternativa al PSOE: «Me da igual qué resultado sacar. Yo me presento a la presidencia de España, pero lo que quiero es echar a Pedro Sánchez de la Moncloa».

Para el líder de la formación de Vox, «estamos ante la última oportunidad de salvar España» mientras alerta que el presidente de Gobierno está intentando un fraude electoral. Abascal ha puesto el foco en las declaraciones de Sánchez en la entrevista de La Sexta este domingo, donde el socialista sostuvo que “tenía datos” que le aseguraban la victoria: «¿De qué datos habla? Sánchez tiene datos del censo que el resto de partidos no», ha denunciado.

Abascal: «La trampa de Sánchez está en el censo»

A menos de una semana para que se celebre el domingo electoral, se desconoce a qué circunscripciones están vinculados los nuevos nacionalizados por la Ley de Nietos. Además según una orden emitida desde el Ministerio de Exteriores, los consulados han habilitado una urna para que depositen el voto aquellos nacionalizados que el Tribunal Supremo les ha excluido del censo.

Para Vox se trata de una «desobediencia» al Alto Tribunal. Según Abascal esta urna forma parte de una estrategia de Sánchez en caso de que el próximo domingo la izquierda no sume una mayoría: «Intentarán un recuento posterior con estos votos». «Van a intentar todo, con un recuento ilegitimo», ha alertado

Las encuestas ‘fake’ de Tezanos

El líder de Vox tampoco confía en las encuestas realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dirigido por José Félix Tezanos quien da una holgada mayoría a la izquierda. «Si ganamos, será el primero en sentarse en el banquillo por manipular», ha advertido.

Abascal insiste en que es necesaria una movilización masiva y ha pedido a PP que no repita la estrategia política de aludir al voto útil. «El señor Feijóo no lo ha hecho, pero portavoces de su formación sí», ha denunciado. Según Abascal, es Vox la formación que está asegurando un cambio en España: «Somos el partido que más sube», y ha pedido hacer una lectura de las anteriores elecciones autonómicas, donde en todas las regiones su formación ha permitido una ruptura con las políticas del PSOE.

«A Sánchez le preocupa el crecimiento de Vox. Creo que los españoles deben saber que probablemente estemos ante la última oportunidad para que los españoles puedan decidir libremente su futuro, para dejar atrás a la mafia, para dejar atrás a la corrupción que arruina y mata, al fanatismo ideológico que arruina y mata y, por supuesto, a la invasión que también arruina y mata», ha señalado.