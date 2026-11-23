La actividad que gira en torno a los edificios de oficinas genera en la Comunidad de Madrid una producción de 5.573 millones de euros al año, 15,3 millones cada día, y aporta 3.929 millones al producto interior bruto regional, el 1,57 % del total. Es la principal conclusión del estudio Impacto socioeconómico de la industria de oficinas en Madrid, elaborado por el Instituto Universitario de Predicción Económica L. R. Klein de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y el AQR-Lab de la Universitat de Barcelona (UB) por encargo de la Asociación Española de Oficinas (AEO), y presentado hoy en Madrid.

El trabajo cifra en 24.453 los empleos totales generados por esta industria, el 0,68 % de los ocupados de la región. En la ciudad de Madrid, su peso es mayor y llega al 1,88 % del PIB municipal y al 0,89 % del empleo.

Las cifras corresponden a la media anual de 2019, 2021 y 2022. Incluyen la actividad de las propias empresas del sector y la que arrastran en sus proveedores y en el consumo de los hogares que perciben esas rentas.

Casi tres empleos más por cada puesto directo

De los 24.453 empleos, 6.468 están en las empresas de la industria de oficinas y los 17.985 restantes se generan fuera de ellas. El multiplicador del empleo es de 3,78, de modo que por cada 100 puestos directos surgen otros 278 entre los proveedores del sector y en el comercio y los servicios que se benefician del gasto de los hogares.

En conjunto, los sectores sin vinculación directa con las oficinas reúnen 17.801 puestos, el 72,8 % del empleo generado, aunque solo el 38,5 % de la producción.

Las rentas salariales del conjunto de la actividad suman 1.062,5 millones de euros. En las empresas del sector alcanzan los 47.039 euros por ocupado, un 11 % más que en sus proveedores.

1.090 millones de euros para las arcas públicas

La industria de oficinas genera en Madrid una recaudación de 1.090,2 millones de euros al año. El IVA y otros impuestos son la principal partida, con 377,7 millones, seguidos de las cotizaciones a la Seguridad Social (310,8 millones), el impuesto de sociedades (249,6 millones) y el IRPF (152,1 millones).

Casi dos de cada tres euros de recaudación tributaria, 497,5 de los 779,4 millones que suman los impuestos, salen de la actividad directa de las empresas del sector.

La Comunidad de Madrid retiene 264,9 millones de euros, la mitad de lo recaudado por IVA e IRPF que le corresponde por el sistema de financiación autonómica. De esa cantidad, 147,3 millones proceden de las propias empresas de oficinas y 117,6 millones de su efecto sobre proveedores y consumo.

Una productividad seis veces superior a la media regional

Cada empleo directo de la industria de oficinas genera 383.200 euros de valor añadido bruto, una cifra seis veces superior a la media de la economía de la Comunidad de Madrid, situada en 63.000 euros por ocupado, y algo inferior a la del conjunto del sector inmobiliario.

Esa productividad se refleja en la rentabilidad. En las empresas del sector, el excedente bruto de explotación equivale al 60,4 % de la producción, frente al 44,2 % del conjunto de la actividad que generan, una ratio de un 36,4 % superior.

El estudio traslada también sus resultados al parque de oficinas, que según la AEO suma unos 16 millones de metros cuadrados en la Comunidad de Madrid, 11,4 millones de ellos en la capital. Cada metro cuadrado se traduce cada año en 341,7 euros de producción y 240,8 euros de PIB, con 65,1 euros de rentas salariales. En términos fiscales, cada metro cuadrado aporta 66,8 euros en impuestos y cotizaciones, de los que 16,2 euros se revierten en la Comunidad de Madrid.

La renovación de ese parque descansa más en la rehabilitación que en la obra nueva. Entre 2014 y 2026 se han rehabilitado en Madrid 1,22 millones de metros cuadrados de oficinas, un tercio más que los 920.000 metros cuadrados de obra nueva levantados en el mismo periodo.

El 15 % del valor añadido del sector inmobiliario regional

Solo la actividad directa de las empresas del sector aporta 2.650 millones de euros al PIB regional, el 1,1 % del valor añadido bruto de la Comunidad de Madrid y el 10 % del que genera el sector inmobiliario. Sus 6.468 empleos directos equivalen al 12,1 % de los ocupados de ese sector.

Con los efectos indirectos e inducidos, la industria de oficinas aporta el 1,6 % del valor añadido bruto de la Comunidad de Madrid, una cifra que equivale al 15 % del que genera todo el sector inmobiliario regional. En empleo, los 24.453 puestos que sostiene equivalen al 45,9 % de los ocupados del sector inmobiliario de la región.

En la capital, la proporción crece. El valor añadido de la actividad ronda el 2 % de la economía municipal y equivale al 17 % del sector inmobiliario de la ciudad, mientras que el empleo equivale al 48 % de los ocupados en ese sector.

Además de los 3.319,3 millones de euros que producen directamente, las empresas del sector invierten cada año 1.347,6 millones y compran a sus proveedores bienes y servicios por otros 840,8 millones. Ese gasto es el que se traslada al resto de la economía.

La producción total supera en un 67,9 % a la que generan directamente las empresas del sector, y el PIB, en un 48,3 %. Dicho de otro modo, por cada 100 euros que facturan las empresas de oficinas se generan otros 68 euros en el resto del tejido productivo, y por cada 100 euros de PIB directo, otros 48. Por grandes ramas, los servicios reúnen el 80 % de la producción total, con 4.499,6 millones de euros y 16.131 empleos, y el sector industrial suma 253,8 millones y 1.288 puestos.

«Por cada persona que trabaja en el sector hay casi tres más trabajando gracias a él», José María Álvarez, presidente de la AEO, ha subrayado que el estudio permite medir lo que las oficinas representan para la economía madrileña. «Solemos hablar de oficinas en metros cuadrados y tasas de ocupación. Este trabajo mide lo que significan para Madrid, y el resultado son casi 4.000 millones de euros de PIB al año», ha señalado. «Detrás de cada edificio hay constructoras, despachos profesionales, empresas tecnológicas y comercios que viven de esta actividad. Por cada persona que trabaja en el sector hay casi tres más trabajando gracias a él», ha añadido.

Álvarez ha defendido que estos datos se tengan en cuenta «cuando se planifica la ciudad y se decide sobre el uso del suelo».

Cómo se ha elaborado el estudio

El trabajo considera la industria de oficinas como el conjunto de agentes vinculados a estos inmuebles, desde propietarios, usuarios e inversores hasta gestores, consultores y proveedores.

La estimación parte del gasto y la inversión que realizan estos agentes y aplica el modelo input-output para calcular los efectos directos, indirectos e inducidos. Los datos proceden de una encuesta a los asociados de la AEO y del Registro Mercantil, y corresponden a la media de 2019, 2021 y 2022, sin incluir 2020. Los autores advierten que este enfoque, centrado en la demanda, puede infravalorar los efectos reales de la actividad.

El estudio lo han dirigido Milagros Dones y Ana M. López, del Instituto L. R. Klein de la UAM, con un equipo técnico formado por Jordi Suriñach y Esther Vayá (AQR-Lab, Universitat de Barcelona) y Gemma Durán, Dionisio Ramírez y Julián Pérez (Instituto L. R. Klein-UAM). Se enmarca en el VII Programa de Fomento de la Transferencia del Conocimiento de la UAM.

Sobre la Asociación Española de Oficinas

La Asociación Española de Oficinas (AEO) es la institución representativa de la industria española de las oficinas. Trabaja para avanzar en criterios de calidad de los activos y en la profesionalización del mercado, y ha desarrollado la Clasificación Técnica de Edificios de Oficinas, que asigna a cada inmueble una de cinco categorías, de A+ a C. También convoca los Premios AEO, que reconocen las mejores prácticas del sector. Su presidente es José María Álvarez.