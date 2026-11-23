Marc Márquez atendió a los medios de comunicación un día después de ser campeón del mundo de MotoGP. En un evento organizado en Madrid por Dorna, empresa organizadora del Mundial de MotoGP, el leridano despejó todas las dudas sobre su futuro y dejó claro que en 2027 seguirá encima de la moto: «Tengo contrato con Ducati y, mientras me encuentre bien y disfrute, mi idea es disfrutar de mi pasión».

El diez veces campeón del mundo habló claro cuando le preguntaron si había algún interés de alguien en que se retire, ante los rumores que han corrido como la pólvora estos días en las redes: «No me ha extrañado porque podría ser una lógica, dependiendo de qué mentalidad tengas. En mi cabeza solo estoy yo. Quiero disfrutar hasta el domingo. Habrá tiempo de preparar el 2027. Tengo contrato con Ducati y, mientras me encuentre bien y disfrute, mi idea es disfrutar de mi pasión»

Sobre su 2026, comenzó diciendo: «Ha sido una temporada dura, larga y sobre todo porque la vivo con mi hermano. Y a él también le han pasado muchas cosas, como el accidente de Cataluña. El punto de inflexión fue Jerez. Ahí empecé a entender que algo pasaba en el brazo. El Doctor me buscó una solución. Planificamos la cirugía para después de Cataluña y justo después de lo de Le Mans nos operamos».

Sobre lo que dijo de que gente de su equipo creían más en él que él mismo, explicó: «El entorno de un piloto es vital, siempre y cuando entendiendo que el piloto es el líder. En Mugello escuché coge puntos que son buenos para el campeonato. Y les dije, no se habla de campeonato, está perdido. Esto es ponerme presión y cometer errores».

«Eran muchos puntos, pero no era la primera vez que lo afrontaba. Lógicamente, no te vas a poner extra de presión para ti, intentas ponérsela a los demás. En 2011 ya lo hice en Moto2. Este año el más rápido ha sido Bezzechi, y el más luchador ha sido Martín. Yo he podido coger lo mejor de uno y lo mejor de otro», afirmó sobre su título.

De la celebración comentó: «El qué ha pasado es una frase entre amigos que teníamos. Ha sido cuando el día de mañana se explique el 2026 será qué ha pasado. No me lo explico, pero ha pasado. No había fallado desde Mugello y va y fallo a vuelta y media de ser campeón»

Sobre su frase de «y ahora qué» que soltó en la vuelta de de honor: «Ahora disfrutar. Un deportista peca de vivir en el futuro. Esto me lo ha dado la experiencia de no saborear los buenos momentos. El año pasado me lesioné en un acto sin comerlo ni beberlo. Es la última carrera en Valencia y quiero disfrutar con todos ellos».

Ya en preguntas de los medios, sobre si el título es gracias a la resiliencia, señaló: «Ha sido un año donde muchas veces no me reconocía pero me gustaba. No me reconocía en la manera que había corrido o conforme con un séptimo puesto, pero me gustaba porque no sentía esa ansiedad por ganar cada domingo, esa obsesión. Eso me ha hecho llevar el título hasta el final»

Sobre Jorge Martín, dijo: «Siempre disfruto con mis rivales. Ha sido el primer año que lucho un Mundial con él, campeón del mundo de 2024. El año pasado vivió algo que no le deseo a ningún piloto. Ha sido un luchador. Es un piloto que, si tiene armas, va a dar guerra en el futuro». «El ahora qué lo dejaré bajo interpretación. Porque en ese momento me salió así de dentro», añadió

«Cada atleta tiene su momento su carrera deportiva. El deportista somos dependientes al estado físico. Desde 2020 las lesiones me han castigado. He sabido con ambición, con el entorno. Con el miedo al fracaso no habría hecho el cambio de Honda a Gresini. Me comí el orgullo», afirmó.

No se quiso mojar sobre si es el mejor de la historia: «No, porque no hay mejor de la historia. Que estoy entre uno de los mejores de la historia? Sí, porque así lo dicen los números. El mejor de la historia a nivel de números es Giacomo Agostini. Cada uno tiene su momento y yo orgulloso de estar entre esos nombres».

«El desafío lo he afrontado toda mi carrera deportiva. Para mí es un orgullo ser el referente de muchos niños. Tienes que estar preparado para todo, aceptar en cada momento lo que necesitas y lo que te pide tu cuerpo. Voy a seguir mi instinto, como siempre. Estos años, estando lesionado, no he vuelto precipitadamente», comentó

Preguntado por si le ha felicitado Rossi y el hecho de superarle comentó: «Tenía que salir el nombre», empezó diciendo entre risas. «No ha llegado ni la espero. Yo espero cosas de las personas que me pueden aportar. Valentino me ha aportado, ha sido inspiración para todos los que subíamos. Me llevo bien con mis rivales, pero con él será porque somos los dos acuario. Ha hecho mucho por el motociclismo, lo respeto mucho. No me cambia la vida retirarme con 10, 11, ocho de MotoGP. Pero igualar a Agostini eso ha sido de las mejores sensaciones. Hasta que llegará uno que, espero verlo, que nos iguale o nos supere».

«Dije lo de la afición porque siempre eran ellos los que me repetían lo del 10. Aparte de todo eso. Muchos años he sido el más rápido en pista, pero este año no lo he sido. Pero hemos combinado lo mejor de un rival y del otro. En el deporte se ven los 40 minutos de la carrera y ya está. Pero se gana fuera de ella, moviéndote en el momento justo. Tienes que ser ambicioso en todos los aspectos. En las motos tienes que elegir el equipo, la moto y todo tu entorno que te ayude», comentó.

Sobre la posibilidad de que Álex gane un título de MotoGP: «No voy a ser yo el que le ponga la presión a mi hermano, porque el hecho de conseguir el triplete se lo quité yo el año pasado. Yo tenía una moto superior a él. Quedó subcampeón del mundo y en muchas carreras me ganó. Álex ha sido alguien que siempre ha trabajado y se ha hecho su sitio. El año que viene estará en una moto factory. Ojalá que lo pueda conseguir y yo lo celebraré más que este título mío»

Se deshizo en elogios hacia Ángel Nieto, leyenda del motociclismo español: «Ángel Nieto fue quien nos abrió la puerta al motociclismo español. Siempre le estaremos agradecidos. El motociclismo está creciendo y es gracias a él». «Le dije a mi equipo mañana no tengáis en cuenta el pilotaje, vamos a cerrar el Mundial», añadió explicando su pilotaje del domingo. «En la pizarra yo tenía un número arriba a la derecha que era la posición de Martín», explicó.

Sobre quién será su máximo rival el año que viene: «El año que viene será una incógnita para todo el mundo. Empezando por la categoría con las motos nuevas, formato nuevo de fin de semana. Quien bien acaba, bien empieza. Las Aprilia irán muy rápido. Pedro Acosta lidera la nueva generación. Están subiendo muchos pilotos jóvenes. Es ley de vida. El año que viene seguramente sea un año de altibajos».