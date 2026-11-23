IShowSpeed ha sorprendido a propios y extraños tras registrar unos espectaculares 10,352 segundos en los 100 metros lisos, una cifra que ha dejado a Usain Bolt impresionado. Florence Griffith-Joyner logró el récord mundial femenino el 16 de julio de 1988, con una marca de 10’49 segundos. Por lo tanto, el estadounidense acaba de superar a la mujer más rápida de la historia.

El youtuber llevaba más de un año entrenando con Ato Boldon, campeón del mundo de los 200 metros lisos en 1997. Pese a que había una buena preparación previa, alcanzar un tiempo así con tan poco margen evidencia su gran capacidad para este deporte, con una genética envidiable.

IShowSpeed clocks an impressive 10.352 seconds in the 100m, leaving Usain Bolt impressed! 🤯⚡🐐 https://t.co/zlvBxzMtqY — Speedy Updates (@SpeedUpdates1) November 22, 2026

La exigencia era especialmente alta. Speed presentó un episodio llamado ‘Corrí contra Usain Bolt’. Ante la atenta mirada del jamaicano, logró incluso superarle en la aceleración de los primeros 15 metros, aunque se quedó a 0’772 de su récord mundial, sus impresionantes 9,58 segundos.

Bolt fue claro y le dijo que podría dar el salto a profesional. El streamer acaba de comprobar su potencial real y ya se ha fijado un objetivo serio: «En 2028, sin duda, estaré compitiendo en los Juegos Olímpicos». En el caso de conseguirlo tendría al público de su parte, ya que esta edición se celebrará en Los Ángeles, Estados Unidos.

Ato Boldon tampoco da crédito con los 100 metros de IShowSpeed

El cuatro veces medallista olímpico explica que nunca pensó que el proyecto pudiera llegar hasta este punto: «Pensé que duraría dos semanas, pero la verdad es que vino a entrenar, siguió viniendo, llega puntual y se esfuerza mucho. Llevamos ya más de un año trabajando juntos; su cuerpo está empezando a cambiar y ya tiene el aspecto adecuado».

La masa muscular del youtuber está al nivel de competición. Además, a sus 21 años tiene mucho margen para seguir creciendo y mejorando. Pese a no tener pasado en el atletismo, acaba de conseguir quedarse a menos de un segundo del récord de Usain Bolt y superar a la mujer más rápida de la historia en los 100 metros lisos.