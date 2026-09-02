La reflexión de Usain Bolt ante los problemas: «La adversidad sólo prueba nuestra determinación, no define nuestro destino»

Nadie ha regalado nada a Usain Bolt. De niño ya soñaba con ser deportista de élite. Nacido en Sherwood Content, una pequeña localidad de Jamaica, pasaba su tiempo libre jugando al fútbol y críquet junto a sus hermanos. Lightning Bolt, como se le conoce entre los aficionados, recuerda esa época con estas palabras: «Cuando era joven, no pensaba en otra cosa que no fuera el deporte».

Seguramente, aquel joven nunca llegaría a soñar con lo que al final se acabó convirtiendo. Nada más y nada menos que el mejor velocista de todos los tiempos. Con hasta 11 títulos mundiales y ocho títulos olímpicos, ostentando los récords mundiales de 100 y 200 metros lisos, además de la carrera de relevos 4×100 con el equipo jamaicano, Bolt consiguió que millones de personas se pegasen al televisor viendo sus históricas hazañas.

El 16 de agosto de 2009, el atleta desafió las reglas establecidas con un récord mundial impensable hasta la fecha: 100 metros planos en 9,58 segundos, con una velocidad punta de 44,72 km/h. Una cifra solo apta para elegidos y con una dificultad enorme para ser superada.

A pesar del éxito, la fama y el dinero, Bolt no siempre tuvo la gloria eterna entre las manos. Utilizó el mantra «La adversidad solo prueba nuestra determinación, no define nuestro destino» y su resiliencia y esfuerzo constante le llevaron a ser lo que hoy día es.

Considerado por muchos uno de los mejores deportistas de la historia, el velocista representa la dedicación y la constancia al deporte como ningún otro. Unido a su origen, Jamaica, un país en el que los sueños son complicados de cumplirse, Bolt representa un orgullo nacional que traspasa las fronteras de su país natal.

Tras su retirada deportiva el 12 de agosto de 2017, el jamaicano probó suerte en el fútbol, deporte del que es muy aficionado y el cual le apasiona, y llegó a entrenar con la primera plantilla del Borussia Dortmund. Para su desgracia, no pudo cumplir su sueño como futbolista y demostró que el atletismo es su punto fuerte.