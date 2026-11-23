Un equipo coliderado por el CSIC ha conseguido que una enzima rompa un plástico de los considerados no reciclables. Hay truco: antes rediseñaron ese plástico para que la enzima pudiera atacarlo. Y el propio líder del estudio pide calma: «Todavía estamos en una fase inicial», advierte Miguel Alcalde.

Alcalde investiga en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP) del CSIC, en Madrid. El trabajo se ha publicado en la revista Science Advances y el CSIC lo ha presentado este 23 de noviembre.

«Hemos demostrado que la estrategia funciona, pero habrá que mejorar considerablemente su eficiencia y eficacia antes de plantear aplicaciones industriales», añade el investigador en la nota del organismo.

El plástico que no se funde

El material del estudio es una resina termoestable de poliéster. Según el CSIC, este tipo de materiales se usa a menudo en la automoción, la aeronáutica o la construcción. Son ligeros, resistentes y muy duraderos.

Ojo: lo que se ha degradado es una versión rediseñada en el laboratorio, no las piezas que ya llevan coches, aviones o edificios.

Esas mismas virtudes los hacen muy difíciles de reciclar. A diferencia del plástico de muchas botellas y envases, los termoestables no se pueden fundir y volver a moldear con calor.

Su estructura se parece a una red tridimensional de enlaces químicos. Eso les da su resistencia, pero complica mucho su reciclaje.

Vertedero o incineradora

El CSIC explica que hoy buena parte de los residuos de estos materiales acaba en vertederos o se incinera. Las alternativas de reciclaje que existen suelen exigir tratamientos químicos agresivos o mucho gasto de energía.

El nuevo trabajo plantea otra vía, con dos frentes a la vez. Por un lado, cambiar la química de la resina. Por otro, usar enzimas para deshacerla sin necesidad de altas temperaturas.

Las enzimas actúan como pequeñas tijeras moleculares. Son capaces de romper enlaces químicos concretos, y el estudio buscaba comprobar si podían con un material tan duro.

Primero, rediseñar la resina

Una parte la hicieron los colaboradores industriales del CSIC. Partieron de una resina comercial y sustituyeron algunos componentes químicos muy resistentes por otros que una enzima sí pudiera atacar.

Según el artículo científico, sustituyeron las partes de estireno de la formulación por otro compuesto, llamado DVE1. La idea era conservar propiedades importantes del material, como su comportamiento térmico.

Entre los firmantes del artículo figuran la empresa francesa Specific Polymers y el centro tecnológico AITIIP, de Zaragoza. También la compañía italiana Biosphere.

Una enzima de un hongo

En paralelo se trabajó en la enzima, en EvoEnzyme, una spin-off surgida del grupo de Alcalde en el CSIC. Allí partieron de una enzima natural llamada cutinasa, que procede del hongo Fusarium solani.

«La sometimos a un proceso de evolución dirigida, una manera de acelerar y orientar en el laboratorio los procesos de evolución que ocurren en la naturaleza», explica Alcalde.

Para elegir las mejores versiones usaron dos moléculas que imitan partes de la resina. Cuando una enzima las atacaba, soltaba un producto de color, así que las variantes más activas se veían enseguida.

19 cambios y RancoR

El equipo combinó esos ensayos con herramientas de diseño por ordenador. En total introdujo 19 cambios en la enzima original.

La nueva variante se llama RancoR. Según Alcalde, llegó a tener una actividad hasta 22 veces mayor frente a una de las moléculas de prueba, y bastante más estabilidad ante el calor.

Lo decisivo vino después, con la resina rediseñada. A 40 grados, en un ensayo de cinco horas sobre ella, RancoR liberó unas cuatro veces más producto de degradación que la enzima de partida.

Lo que puede venir

El equipo comprobó además que la enzima mejorada atacaba directamente la nueva resina y liberaba productos químicos identificables. A largo plazo, según el CSIC, esto podría servir para recuperar componentes de las resinas y fabricar con ellos materiales nuevos.

También podría ayudar a diseñar plásticos que aguanten igual durante su vida útil, pero que sean más fáciles de reciclar al final. Por ahora, insiste Alcalde, se trata de una nueva posibilidad sobre materiales que se consideraban especialmente difíciles de degradar con enzimas.

En Techy ya contamos cómo diseñan en España materiales con cáscaras de manzana que atrapan microplásticos. Y el decreto de los centros de datos también mira a la huella ambiental de la tecnología. Otra española, Margarita Salas, sacó de una enzima la patente más rentable del CSIC.

La información procede de la nota del CSIC del 23 de noviembre de 2026 y del artículo de Dolz y colaboradores en Science Advances.

Crédito de la imagen: CSIC.