Probar en el laboratorio cómo atrapa un material cada contaminante del agua llevaría una eternidad. Hay demasiadas moléculas distintas.

Por eso un equipo del País Vasco ha puesto a trabajar a la inteligencia artificial. Su material de partida sale de un desecho muy común: la cáscara de manzana.

No es el único laboratorio español que diseña materiales a medida para limpiar el agua. En Madrid preparan esponjas moleculares de zinc que se montan solas. En Valencia y Barcelona prueban minerales porosos y cerámicas que detectan la suciedad en tiempo real.

Lo ha detallado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en un reportaje del 19 de noviembre de 2026.

La IA elige el material

El trabajo con IA se hace en el Centro de Física de Materiales, del CSIC y la Universidad del País Vasco. Allí, Silvina Cerveny y el físico Gustavo Schwartz diseñan absorbentes biodegradables basados en nanotecnología.

«El número de estructuras químicas es virtualmente infinito», explica Schwartz. Medir en el laboratorio cómo funciona cada absorbente con cada molécula costaría mucho tiempo y dinero.

La IA resuelve ese cuello de botella. A partir de unos pocos casos medidos, predice cómo se comportarán los materiales con otros contaminantes y en otras condiciones, sin pasar por el laboratorio.

De la cáscara al filtro

Uno de esos materiales ya está patentado. Parte de la pectina, un polímero biodegradable que sale de los desechos de las cáscaras de manzana.

Con nanotecnología, el equipo la modifica para que capte plaguicidas, fármacos, metales pesados y micro y nanoplásticos. Según Cerveny, estos absorbentes de bajo coste no contaminan y «podrían utilizarse masivamente» en las depuradoras.

Esponjas de premio Nobel

En el Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid (ICMM-CSIC), Javier Pérez Carvajal trabaja con estructuras metal-orgánicas. Son redes tridimensionales que unen iones metálicos con moléculas orgánicas.

El desarrollo de estas estructuras valió el Premio Nobel de Química 2025 a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi.

Pérez Carvajal habla de esponjas moleculares. Los poros de estos materiales suelen medir un nanómetro, la millonésima parte de un milímetro. Su grupo intenta hacerlos más grandes y accesibles para que el contaminante entre antes.

Las suyas usan zinc y moléculas orgánicas abundantes y baratas, que se autoensamblan en el agua. Primero caen al fondo y forman un lodo.

Luego suben a la superficie, donde se retiran más fácilmente. «Como la espuma de la cerveza», compara el investigador.

El ICMM también prueba materiales bidimensionales para hacer membranas que bloqueen los contaminantes.

Con otros equipos internacionales, Pérez Carvajal ha creado además un método que polariza el material por inducción eléctrica. Así, los iones no lo atraviesan. Según el CSIC, podría abaratar la desalinización.

En el mismo centro, Pilar Aranda busca recuperar del agua metales con valor económico. Su equipo ya patentó en el pasado un proceso para rescatar el cesio radiactivo tras el accidente de Fukushima, en 2011.

Un catalizador frío en Valencia

En el Instituto de Tecnología Química (ITQ), del CSIC y la Universitat Politècnica de València, el equipo de Antonio Chica ha creado un catalizador de zeolitas modificadas. Estos minerales porosos descomponen el ozono sobrante desde solo 10 grados centígrados, cuando lo habitual era eliminarlo calentándolo.

En ese proceso se forman radicales libres que oxidan fármacos y plaguicidas presentes en concentraciones muy bajas. Según una nota del CSIC de 2024, un sistema anterior del ITQ con zeolitas comerciales retiró el 90 % de los fármacos en unos diez minutos, frente a 25 sin la zeolita.

Por ahora es un prototipo de laboratorio. El equipo ya tiene financiación para llevarlo a un proyecto piloto en una depuradora. Su objetivo final es usarlo también en industrias y hospitales, antes de que los vertidos lleguen a la red.

Cerámica que detecta

En Cataluña, Sandra Bermejo y Ramón Bragós, de la Universitat Politècnica de Catalunya, trabajan con la química Sílvia Lacorte, del IDAEA-CSIC. Han creado estructuras de cerámica que captan los contaminantes, los detectan en tiempo real y los degradan en el sitio.

El sistema está patentado y se aplicará próximamente en efluentes de hospitales y residencias de ancianos. Según el CSIC, las pruebas preliminares mostraron que puede eliminar PFAS.

La computación más avanzada también se abre paso en la física: Google ha logrado que su ordenador cuántico gane un juego imposible para cualquier ordenador clásico. Y en la calle, cambiar a un coche eléctrico puede dar un dinero extra que casi nadie conoce.

En la cartera, la justicia europea ha dejado claro que el banco debe devolver primero el dinero robado con phishing.

La información procede del reportaje del CSIC del 19 de noviembre de 2026 y de su nota de prensa del 12 de junio de 2024 sobre el sistema del ITQ.

Crédito de la imagen: ITQ (CSIC-UPV).