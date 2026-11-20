Coja papel y lápiz. Dibuje una cuadrícula de 3×3 y rellene cada casilla con un +1 o un −1. Hay dos reglas: cada fila, al multiplicar sus tres números, debe dar +1, y cada columna debe dar −1.

No lo conseguirá. Nadie puede, porque es imposible.

Y, sin embargo, un ordenador cuántico de Google ha ganado un juego basado en esa cuadrícula el 98,3 % de las veces. Con cualquier plan clásico no se pasa del 88,9 %.

Lo contó Google el 19 de noviembre de 2026 en su blog de investigación. Según Google, el trabajo sale en la portada de la revista Science.

Por qué no tiene solución

La explicación de por qué es imposible resulta sencilla. Para que una fila dé +1, necesita un número par de −1. Para que una columna dé −1, necesita un número impar.

Si se suman las filas, la cuadrícula debería tener un número par de −1. Si se suman las columnas, uno impar. La tabla tendría que ser dos cosas contradictorias a la vez, así que no existe.

Los investigadores de Google lo plantean como un pasatiempo de periódico de domingo, con un reto para el lector: «Adelante. Esperaremos».

El juego del cuadrado mágico

A partir de ese acertijo se monta un juego para dos personas, Alice y Bob. En cada ronda, a Alice le toca una fila y a Bob una columna, y no pueden hablar entre ellos.

Alice rellena su fila con la regla de las filas y Bob su columna con la de las columnas. Ganan si ponen el mismo número en la casilla donde se cruzan.

Cualquier plan pactado de antemano es, en el fondo, una tabla escrita por adelantado. Por eso, en el mejor de los casos, ganan 8 de cada 9 rondas: el 88,89 %.

98,3 % con el chip Willow

Con un ordenador cuántico la cosa cambia. Según Google, no rellena la cuadrícula imposible, pero en teoría permite ganar todas las rondas.

El equipo de Google jugó a este juego en su procesador cuántico Willow. Alice y Bob tenían dos cúbits cada uno, unidos por entrelazamiento cuántico, en lugar de una tabla escrita.

Jugaron las nueve versiones del juego 100.000 veces cada una. Ganaron el 98,30 % de las partidas: perdieron más o menos una de cada 60, por el ruido del aparato.

La pregunta de Einstein

La clave es una propiedad llamada contextualidad. Según Google, es seguramente el rasgo más extraño de la mecánica cuántica.

Los investigadores recuerdan que Einstein preguntó una vez si la Luna está ahí cuando nadie la mira. Era su forma de defender que las cosas tienen propiedades fijas aunque nadie las mida.

La contextualidad dice que, en el mundo cuántico, la respuesta puede ser que no. Lo que da una medida depende de qué otras medidas compatibles se hacen a la vez. En el juego, las respuestas de Alice y Bob no estaban escritas en ninguna tabla: aparecían al medir.

Mucho antes de los cúbits, otros pioneros ya se preguntaron qué pueden hacer las máquinas. En 1843, Ada Lovelace dejó escrita su lección sobre las máquinas.

Hasta 105 cúbits

Hasta hace poco, la contextualidad se había demostrado casi siempre en sistemas de muy pocas partículas. La duda era si aguantaba en máquinas grandes, donde cada cúbit añadido mete más ruido.

Google la midió también con una prueba matemática cuyo tope clásico es 4 y el cuántico, 6. Su máquina dio 5,59, a un 7 % del máximo que permite la física.

En otro juego, con hasta 71 jugadores, uno por cúbit, la máquina siguió por encima del mejor plan clásico. Y resolvió un problema de cálculo en cuadrículas de hasta 105 cúbits, con un éxito que bajó hasta el 60 % en el tamaño máximo. Según Google, ese algoritmo no se había ejecutado antes a gran escala en un aparato real.

Una regla para medir errores

Según el equipo, estas pruebas tuvieron un premio inesperado. Destaparon pequeños errores del procesador que los test habituales tienden a disimular.

Por eso proponen usarlas como regla para medir la calidad de los ordenadores cuánticos. El techo lo pone la propia física, y no se mueve aunque las máquinas mejoren.

Google cree que eso será útil para aplicaciones reales, como simular moléculas en química y ciencia de materiales. La compañía mira lejos también en otros campos. Acaba de confirmar que lanzará sus centros de datos espaciales en el cohete de Jeff Bezos.

Un debate de casi un siglo

Los autores del blog, Shashwat Kumar y Rodrigo Cortiñas, investigadores de Google Quantum AI, cierran con una conclusión. Una discusión de casi un siglo sobre si las cosas existen cuando nadie mira tiene ahora un test que se puede medir.

«Para nuestros cúbits, el veredicto es claro», escriben: no todo lo que se mide puede tener valores fijados de antemano. La IA de Google, por su parte, acaba de recrear en 3D el despacho de Alan Turing.

La información procede de los blogs de Google y de Google Research del 19 de noviembre de 2026. El estudio se publica en Science.

Crédito de la imagen: Google.