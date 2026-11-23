Los datos de los sistemas públicos más críticos alojados en centros de datos en España no podrán salir de la Unión Europea ni del Espacio Económico Europeo, y tampoco sus copias de seguridad, salvo excepciones tasadas. Lo fija el Real Decreto 1032/2026, que el BOE publicó el 21 de noviembre y que ya está en vigor.

La norma pone condiciones a los centros de datos, las instalaciones que dan servicio a la nube y a la inteligencia artificial. A los grandes les regula la energía y el agua que gastan. Y añade un capítulo de soberanía digital: dónde pueden estar los datos y quién puede tocarlos.

Según el propio decreto, la Estrategia de Inteligencia Artificial 2024 sitúa a España como referente para estos centros por su ubicación, su clima y sus renovables. Y el interés por instalarlos ha crecido mucho.

Datos que no salen de Europa

La parte de soberanía está en el artículo 5. Afecta a los centros de datos que alojen sistemas de categoría ALTA del Esquema Nacional de Seguridad, regulado por el Real Decreto 311/2022.

Según el texto del BOE, son sistemas del sector público cuyo compromiso causaría un perjuicio muy grave a sus funciones. Para ellos, el decreto quiere evitar accesos o interrupciones decididos desde fuera, al amparo de leyes de otros países.

Los datos de esos sistemas no podrán tratarse, almacenarse ni transferirse fuera de la UE o del Espacio Económico Europeo. Eso incluye los registros de actividad con esos datos, las réplicas y las copias de seguridad.

La salvedad principal es que una norma europea fije para esos datos un régimen equivalente o alternativo. Los metadatos y la telemetría, tal como los define el decreto, quedan fuera de esta obligación.

Mantenimiento desde fuera, con límites

El titular del centro debe tener en Europa el personal y los medios para prestar el servicio. Las tareas de administración, soporte o mantenimiento solo podrán hacerse desde otros países si son técnicamente imprescindibles.

El decreto define qué significa eso: que no puedan hacerse desde Europa con la misma funcionalidad, seguridad y continuidad. Además, cada operación deberá quedar registrada, con la identidad de quien la hace.

Ese registro se guardará al menos cinco años, a disposición del Ministerio para la Transformación Digital. Esas tareas son la otra excepción: pueden incluir acceso remoto a los datos si es estrictamente necesario. Pero no se podrán dejar copias persistentes fuera de Europa ni usarlos para otros fines.

Frente a peticiones extranjeras

El artículo 5 también pide medidas jurídicas, técnicas y organizativas frente a ciertas peticiones de autoridades de otros países. Son las solicitudes de acceso que vayan contra el Derecho europeo o español y no se amparen en un acuerdo internacional en vigor.

El Ministerio para la Transformación Digital vigilará el cumplimiento. Si detecta un fallo, dará al menos tres meses para corregirlo. Ese plazo podrá ser menor si los datos han quedado expuestos fuera de Europa o a accesos no permitidos desde fuera.

Si el fallo no se corrige, el Ministerio avisará a los organismos públicos dueños de esos sistemas. El decreto aclara que no exige nacionalidad ni control societario concreto a las empresas.

Las gigafactorías de IA

El decreto reserva un régimen propio para ciertos centros. Son los ligados a convocatorias europeas de soberanía digital anteriores a su entrada en vigor. Entre ellas cita expresamente las gigafactorías de inteligencia artificial y los supercomputadores.

Según la disposición transitoria segunda, deben acreditar que los servidores y equipos de cómputo están bajo control de una entidad con sede en la UE. Ningún país de fuera podrá tener influencia determinante sobre sus decisiones. Necesitan, además, dos informes favorables y vinculantes.

A cambio, tienen valores de eficiencia y de renovables propios, más graduales. Pero el artículo 5, el de los datos, se les aplica igual.

Más de 15 GW concedidos

Según el decreto, los permisos de acceso a la red ya concedidos a centros de datos suman más de 15 GW.

La Estrategia de Inteligencia Artificial 2024 prevé 2,5 GW de potencia de computación en 2030. Eso equivale a entre 3,5 y 4 GW de demanda eléctrica, según el decreto.

Las obligaciones de energía y agua se aplican a los centros de 10 MW de potencia de acceso o más. También a grupos del mismo titular y ubicación que sumen esa cifra. El artículo 5 se aplica con independencia de esa potencia.

Renovables en cada hora

El artículo 7 exige que los centros cubran el 80 % de su consumo total con renovables. Vale el autoconsumo o los contratos de compra de electricidad renovable a plazo. Las instalaciones deben estar en España.

Según el artículo 8, además, la energía consumida en cada hora debe estar respaldada, al menos en un 80 %, por electricidad renovable generada en esa misma hora.

Hasta que llegue la etiqueta europea, prevista para agosto de 2027, el decreto fija valores máximos de eficiencia para la mayoría. Son un PUE de 1,25 en energía y un WUE de 0,1 en agua. Se exigen dos años y un año después de abrir, respectivamente.

Sobre centros de datos, en Techy hemos contado que Google quiere llevarlos al espacio. Y su demanda de energía ha llevado al límite la fabricación de turbinas de gas.

En Dinamarca, el calor de los servidores de Meta calienta miles de hogares de Odense.

La información procede del Real Decreto 1032/2026 (BOE del 21 de noviembre de 2026).

Crédito de la imagen: Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS).