Rosalía y Rauw Alejandro han vuelto a cruzar sus caminos públicamente tres años después de su ruptura. La cantante catalana ha sorprendido al dejar un comentario en una de las últimas publicaciones de su ex pareja en TikTok, un gesto que ha revolucionado las redes sociales y ha despertado todo tipo de reacciones entre los seguidores de ambos artistas. La historia de amor que estuvo a punto de acabar en boda sigue despertando una enorme curiosidad y cualquier movimiento relacionado con sus protagonistas se analiza con lupa. Esta vez, sin embargo, no ha habido declaraciones sobre su pasado sentimental ni mensajes cargados de reproches: la intérprete de Berghain se ha limitado a elogiar la nueva música del puertorriqueño con dos palabras que no han pasado inadvertidas.

Todo ha ocurrido después de que Rauw Alejandro haya compartido un vídeo en TikTok en el que aparece bailando y cantando un adelanto de Tremendo desastre, su nueva colaboración con Myke Towers. «Tremendo desastre, dime», ha escrito el artista junto a las imágenes, en las que ha mostrado algunos fragmentos del tema. Entre los numerosos comentarios que ha recibido la publicación, ha destacado uno muy especial: el de Rosalía. «Ok banger», ha escrito la cantante, utilizando una expresión habitual en internet para decir que una canción es un auténtico temazo o que tiene potencial para convertirse en un éxito. La reacción ha provocado una avalancha de mensajes de usuarios sorprendidos por encontrar a la catalana en el perfil de su ex pareja, hasta el punto de que muchos se han preguntado si realmente era ella quien había escrito esas palabras. El comentario ha pertenecido a su cuenta oficial y, tras acumular miles de interacciones, ha desaparecido de la publicación.

El comentario de Rosalía no incluye ninguna alusión a su historia con Rauw ni parece esconder un mensaje más allá de un elogio a su nueva canción. Sin embargo, que la cantante haya vuelto a interactuar públicamente con su expareja después de tres años no ha pasado inadvertido, especialmente después de las especulaciones que han rodeado su ruptura y de las posibles indirectas que muchos han querido ver en sus canciones. La coincidencia llama aún más la atención porque, hace apenas unos días, Rauw Alejandro compartió en Instagram un vídeo de Loli Bahía, actual pareja de la catalana. Por ahora, ninguno de los dos ha aclarado si estos gestos responden a una relación cordial entre ellos, pero lo cierto es que dos palabras han bastado para reavivar el interés por una historia que parecía haber quedado atrás.

Rosalía y Rauw Alejandro: una boda que nunca llegó a celebrarse

La expectación que ha generado este intercambio tiene mucho que ver con el pasado que comparten. Rosalía y Rauw Alejandro comenzaron su relación en 2019 y, durante los años siguientes, se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de la industria musical. Su complicidad también se trasladó al terreno profesional con el lanzamiento, en marzo de 2023, de RR, un EP conjunto que incluyó tres canciones: Beso, Vampiros y Promesa. Precisamente el videoclip de Beso sirvió para anunciar su compromiso matrimonial: en las últimas imágenes, la catalana apareció emocionada mostrando un anillo de diamantes después de que el puertorriqueño le pidiera matrimonio. La noticia ilusionó a sus seguidores, especialmente porque ambos habían comenzado a compartir algunos detalles de los planes de boda. Rosalía incluso había hablado de la posibilidad de que uno de sus diseñadores favoritos se encargara de confeccionar su vestido de novia. Sin embargo, aquellos preparativos nunca llegaron a convertirse en una celebración.

En julio de 2023, la revista People adelantó que la pareja había decidido separarse después de casi tres años juntos. La noticia sorprendió por el momento en el que se produjo, apenas unos meses después de anunciar su compromiso, y estuvo acompañada de rumores sobre una posible infidelidad que ambos desmintieron. Rauw explicó posteriormente que la decisión se había tomado en junio y negó que hubiera terceras personas implicadas. Rosalía también se pronunció sobre la ruptura y pidió respeto para quien había sido su pareja, dejando claro que seguía sintiendo una profunda admiración por él. El cantante, por su parte, ha hablado en distintas ocasiones de aquella relación como una historia de amor sana que terminó por motivos personales. Pese a las explicaciones, el final de su compromiso ha seguido generando preguntas entre sus seguidores, que han buscado posibles respuestas en los trabajos musicales publicados por ambos desde entonces.

Las canciones que han reavivado las especulaciones

El lanzamiento de LUX, el último álbum de Rosalía, ha vuelto a situar su ruptura con Rauw Alejandro en el centro de la conversación. Especialmente por canciones como La Perla y Focu ‘ranni, cuyos versos han provocado numerosas interpretaciones entre sus seguidores. La primera, con una letra cargada de reproches hacia una figura masculina, ha llevado a muchos a buscar referencias al puertorriqueño, aunque la artista no ha confirmado que el tema esté dedicado a él. En Focu ‘ranni, por su parte, algunos han encontrado una posible alusión a los planes de boda que nunca llegaron a materializarse. «Ya yo me solté la coleta, quería ir de blanco y fui de violeta», canta la catalana en uno de sus versos, mientras que en otro deja una reflexión sobre el final de una historia sentimental: «Puedo decir que estoy en paz por mi lado». Unas letras que han alimentado las teorías sobre su pasado amoroso, pero que no han ofrecido una explicación definitiva sobre los motivos de la separación.

Mientras tanto, Rauw Alejandro también ha continuado con su vida personal. Recientemente, el cantante se convirtió en padre de su primer hijo junto a su actual pareja, una joven puertorriqueña con la que lleva alrededor de dos años de relación.