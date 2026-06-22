La pulla de Rosalía a Rauw Alejandro en mitad de uno de sus conciertos: «Ay, cari, si yo te cuento»

En marzo de 2023, Rosalía y Rauw Alejandro anunciaron su compromiso tras tres años de relación, coincidiendo con el lanzamiento de RR, su primer y único EP conjunto. En los últimos segundos del videoclip de BESO, la artista catalana presumía en primer plano de un espectacular anillo de compromiso. Una noticia que no tardó en dar la vuelta al mundo, al igual que su ruptura, que llegó apenas unos meses después.

Poco tiempo después de prometerse amor eterno y antes de pasar por el altar, los cantantes pusieron punto final a su historia de amor. Aunque en un primer momento ambos optaron por guardar silencio, con el paso del tiempo sus canciones fueron dejando entrever algunas pistas sobre lo que pudo suceder entre ellos.

Sin embargo, la respuesta más contundente llegó con la publicación de LUX, el último álbum de Rosalía. Además de abordar su espiritualidad, la artista aprovechó el disco para sincerarse sobre algunas de sus experiencias sentimentales. Aunque nunca mencionó nombres, muchos seguidores interpretaron que La Perla estaba dedicada a Rauw Alejandro.

¿El motivo? Para empezar, La Perla es un conocido barrio de San Juan, Puerto Rico, ciudad natal del cantante. Además, la letra incluye durísimos reproches dirigidos a un hombre de su pasado que le hizo daño, con expresiones como «terrorista emocional» o «el mayor desastre mundial». Todo ello dio pie a numerosas teorías entre sus seguidores. No obstante, Rosalía nunca confirmó a quién iba dirigida la canción y, de hecho, algunos también señalaron a C. Tangana, su relación más mediática antes de Rauw Alejandro. Ahora, sin embargo, la cantante podría haber dado nuevas pistas sobre la identidad del destinatario de esta polémica letra.

El dardo de Rosalía a Rauw Alejandro en su último concierto

Rosalía atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida. Además del éxito cosechado con LUX, el álbum con el que actualmente recorre el mundo en una gira internacional, la artista está muy ilusionada junto a Loli Bahía, con quien ya no se esconde pese a que siempre ha sido muy discreta respecto a su vida privada.

Durante su último concierto en Chicago, la catalana protagonizó un momento viral junto a una asistente que se encontraba entre el público. La fan había viajado desde España para disfrutar del espectáculo y lo hizo con una llamativa puesta en escena: lucía un vestido de novia y un mantón de Manila en el que podía leerse la frase: «Casi me caso con un perla».

Una fan recorrió más de 6.700 km, de Madrid a Chicago, vestida de novia para ver a ROSALÍA y contarle que “casi se casa con una perla”. La respuesta de Rosalía: “Si yo te cuento…” pic.twitter.com/zmR6ZFbyBl — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) June 21, 2026

La imagen no pasó desapercibida para Rosalía, que detuvo momentáneamente el concierto para dirigirse a ella. «Ay, cari, si yo te cuento… Me encantaría conocer tu historia, a ver si te puedo escuchar de lejos», le respondió desde el escenario.

Fue entonces cuando la fan explicó que su expareja era un «boricua», término con el que popularmente se conoce a los puertorriqueños, como Rauw Alejandro. Una confesión que provocó la inmediata reacción de la artista: «¿Has dicho lo que creo que has dicho? Ella ha dicho: es un boricua».