Netflix tiene la película más vista en 68 países: hace sólo tres meses fue un fracaso en los cines

Las plataformas de streaming funcionan a veces como la segunda oportunidad de todos aquellos títulos que pasaron sin pena ni gloria por las salas. Una «vida extra» que Netflix explota como nadie, logrando convertir a fracasos absolutos en hitos de gran reclamo para su catálogo. El último caso es el de Deseo, un thriller mexicano con Óscar Casas como protagonista. La producción se estrenó el pasado 8 de mayo y en menos de tres meses, su paso por el catálogo de la gran N roja está demostrando que algunos proyectos nacieron para existir directa y exclusivamente en el mercado doméstico. Con menos de 1.500 espectadores en las salas, la cinta dirigida por Teresa Simone es actualmente la película de habla no inglesa más vista del terminal.

Con 12,9 millones de visualizaciones, Deseo es el largometraje n.º1 en 24 países esta semana. Estados tan diferentes como Brasil, Bulgaria, Israel y, por supuesto, España. Pero, ¿por qué ese éxito no se tradujo en un recorrido amplio por la cartelera? ¿Qué tiene el guion de Giulia Cardamone y Vanesa Miklos para atraer la atención de cientos y cientos de suscriptores? Pues a grandes rasgos y a diferencia de la exigencia del patio de butacas, las marcas de vídeo bajo demanda priorizan el puro entretenimiento bajo cualquier alternativa. Porque, entre otras cosas, saben a la perfección que su público consume los contenidos de una forma reactiva, realizando a la vez otras actividades como estar interactuando con el móvil. Es en ese espacio de relajación, donde Deseo gana enteros y explota sus virtudes. Un placer culpable que en nuestro país, ya ha barrido en números a Abuela tremenda, el documental de Miguel Ángel Blanco y Torrente Presidente, entre otras.

‘Deseo’: obsesión dentro de la alta sociedad

La sinopsis oficial de Deseo es la siguiente: «Lucero, una exitosa abogada, lo tiene todo: una vida lujosa, un marido devoto y dos hijos perfectos. Pero en el fondo esconde una profunda insatisfacción, un vacío que la empuja a buscar riesgo y pasión. Cuando Marías, un joven y atractivo entrenador de natación contratado por su marido, irrumpe en sus vidas, Lucero se ve envuelta en una relación arriesgada y absorbente. A medida que el secretismo, el deseo y los celos se apoderan de ellos, los límites familiares comienzan a desmoronarse, atrapando a madre e hija en un peligroso triángulo emocional que amenaza con destruir todo lo que ha construido».

Aparte de la presencia del hermano de Mario Casas, el relato de Simone cuenta con Ludwika Paleta en la piel de Lucero. Tras ellos, completan el reparto secundario José María Yazpik, Leonardo Ortizgris, Jaydy Michel y Pilar Pascual, entre otros.

El top 10: ‘Deseo’ es lo más visto de España

Con una taquilla inferior a los 10.000 euros, Deseo irrumpió en Netflix el pasado 17 de julio y desde entonces no ha dejado de crecer y de dominar el ranking viral. Así está ahora mismo el top 10 de España: